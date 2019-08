Little Nightmares 2 - Sequel ist in Arbeit: Producer verspricht mehr Spiellänge

Im Rahmen der gamescom 2019 kündigte das französische Entwicklerstudio Tarsier Studios das Sequel zu „Little Nightmares“ an. Anscheinend wird der zweite Teil um einiges größer als sein Vorgänger.

Während der Eröffnungs-Show der gamescom 2019 kündigte Tarsier Studios das Spiel Little Nightmares II an. Damit bekommt das beliebte Gruselabenteuer aus dem Jahr 2017 einen Nachfolger.

In „Little Nightmares 2“ schlüpft der Spieler dieses Mal in die Rolle von Mono. Ein kleiner Junge, der in einer Welt gefangen ist, die durch das Summen eines fernen Turms verzerrt wurde. Mithilfe von Six, dem Mädchen im gelben Regenmantel, macht sich Mono auf, die dunklen Geheimnisse des Signalturms zu entdecken.

Um einiges länger als der erste Teil

In einem Interview von Twinfinite mit Producer Lucas Roussel und Senior Designer Dave Mervik, gaben die zwei an, dass „Little Nightmares II“ deutlich länger als sein Vorgänger wird.

„Wir haben viel Feedback für das erste Spiel erhalten. Sehr positiv, aber es gab auch Vorschläge, wie wir uns verbessern könnten. Einer davon betraf die Spiellänge, die als etwas zu kurz empfunden wurde. Dieses Mal steuern wir deshalb ein größeres Spiel mit mehr Umgebungen, mehr Vielfalt und mehr Gegnern an. Auch hätten wir das Speicherpunktesystem besser lösen können. Die Ladezeiten beim Respawn waren etwas zu lang. Das werden wir im zweiten Teil berücksichtigen“, so Roussel.

„Little Nightmares 2“ erscheint 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Freut ihr euch schon darauf? Fandet ihr den ersten Teil zu kurz? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.