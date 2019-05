Life is Strange 2 - So geht es weiter: Square Enix veröffentlicht Trailer zu Episode 3

„Life is Strange 2“ geht in die nächste Runde und Episode 3 steht in den Startlöchern. Sean und Daniel setzen ihre Reise am 09. Mai 2019 fort und um die Spieler darauf einzustimmen, veröffentlichte Square Enix kürzlich einen neuen Trailer.

Beim neuesten Titel von Entwickler Dontnod Entertainment heißt es Geduld haben. Life is Strange 2 ist in fünf Episoden unterteilt und bei der Veröffentlichung lässt sich Square Enix ordentlich Zeit. Der erste Teil erschien bereits im September 2018, der zweite folgte im Januar 2019 und nun geht Wastelands in einigen Tagen an den Start.

Am Ende der zweiten Episode saßen Sean und Daniel am Waldrand. Vorher schafften sie es gerade so der Polizei zu entkommen. Nach einem Gespräch fassten sie einen Entschluss und sprangen auf einen anfahrenden Zug, um ins Unbekannte zu fahren. Die Entschlossenheit der Brüder wird erneut auf die Probe gestellt.

So geht es weiter!

Die 3. Episode von „Life is Strange 2“ erzählt die Geschichte einige Monate nach den Ereignissen der vorigen Episode weiter. Um für ihre Weiterreise genug Geld zu verdienen, arbeiten die Brüder auf einer illegalen Farm in den Mammutbaumwäldern Kaliforniens. Dort erleben Sean und Daniel ein Dasein am Rande der Gesellschaft und freunden sich mit Vagabunden und anderen Ausreißern an.

Die Daten für die kommenden Episoden sind ebenfalls schon in Stein gemeißelt. Am 22. August 2019 erscheint der vierte und am 03. Dezember 2019 der fünfte Teil. Dieser schließt dann die Staffel von „Life is Strange 2“ ab. Erhältlich ist das Spiel für PS4, Xbox One und PC.

Habt ihr die ersten zwei Episoden gespielt? Was hat euch bisher am besten gefallen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.