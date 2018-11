Life is Strange 2 - Releasezeitraum der zweiten Episode stark eingegrenzt

Nach dem gelungenen Auftakt hatten sich Fans von Life is Strange 2 auf die Veröffentlichung der zweiten Episode im Dezember gefreut. Doch wie Dontnod Entertainment nun bekannt gibt, erscheint diese erst im Januar 2019. Sie hört auf den Namen "Rules" und soll in Kürze ausführlicher vorgestellt werden.

Ende September markierte die erste Episode „Roads“ den Auftakt des Episodenadventures Life is Strange 2 von Dontnod und Square Enix. In unserem Test attestierten wir dem Abenteuer der Brüder Sean und Daniel herausragende Dialoge und freuten uns über den Mut, dass das Spiel auch vor brisanten Themen nicht zurückschreckt.

Dementsprechend fiebern Fans nach dem gelungenen Einstieg der zweiten Episode entgegen, die endlich einen Releasezeitraum spendiert bekam. Allerdings müsst ihr euch noch ein wenig in Geduld üben, denn die sonst üblichen zwei Monate zwischen den Episoden können die Entwickler diesmal nicht einhalten.

Life is Strange 2 Balanceakt zwischen Politik, Rassismus und Geschwisterliebe

Zweite Episode startet im Januar

Wie die Entwickler Dontnod auf dem offiziellen Tumblr-Blog verkünden, wird die zweite Episode mit dem Namen „Rules“ im Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Die längere Lücke zwischen den Veröffentlichungen führen die Entwickler auf ihren Perfektionismus zurück:

„Die Life is Strange-Serie liegt uns sehr am Herzen und deshalb wollen wir die Entwicklung nicht überstürzen, um euch Spielern den gewohnten Qualitätsstandard und die emotionale Wirkung zu liefern, die ihr verdient habt.“

Man wolle etwas veröffentlichen, auf das man stolz ist und an dem die Spieler Spaß haben sowie für immer in Erinnerung behalten. Weitere Details zur zweiten Episode wollen die Entwickler bereits in Kürze bekannt geben.