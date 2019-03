Life is Strange 2 - Releasetermin für finale Episoden bekannt

Square Enix und Dontnod haben bekannt gegeben, wann die finalen Episoden von Life is Strange 2 erscheinen werden. Bis zum großen Finale müssen wir allerdings bis Dezember warten.

Mehr als ein Jahr werden zwischen der ersten und letzten Episode von Life is Strange 2 liegen. Das bestätigten Publisher Square Enix und Entwickler Dontnod, indem sie die exakten Veröffentlichungstermine der drei verbleibenden Episoden enthüllten.

Die dritte und nächste Episode „Ödland“ soll am 09. Mai 2019 erscheinen. Die vierte Episode folgt am 22. August 2019, während die fünfte und letzte Episode am 03. Dezember 2019 veröffentlicht werden soll.

Nur zum Vergleich: Die erste Episode wurde bereits am 27. September letzten Jahres herausgegeben.

Beim ersten Life is Strange wurde die erste der fünf Episoden im Januar veröffentlicht, im Oktober erschien dann die letzte. Wieso wir jetzt mehr als ein Jahr lang warten müssen, ist unklar.