Legends of Runeterra - Riot kündigt neues Spiel an, ein digitales Kartenspiel à la Hearthstone

Die Macher von „League of Legends“ basteln derzeit an einem Card-Game, das sich „Legends of Runeterra“ nennt und die Champions aus LoL in ein digitales Kartenspiel zusammenwirft.

Bereits im Vorfeld der Ankündigung gab es einige Leaks, die auf ein Kartenspiel von Riot Games deuteten. Tatsächlich sollten sich diese Informationen als richtig herausstellen, denn die Macher von League of Legends arbeiten tatsächlich an einem digitalen Kartenspiel. Das Spiel lautet Legends of Runeterra.

Riot erobert Card-Game-Markt

Die offizielle Ankündigung wurde im Rahmen des 10. Jubiläums von League of Legends innerhalb eines Livestreams getätigt.

Allzu viel wissen wir aber noch nicht. Es ist lediglich klar, dass es ein digitales Kartenspiel à la Hearthstone wird. Es soll sehr einsteigerfreundlich sein und im Gegensatz zu Hearthstone oder „Magic“ von frustierenden Mikrotransaktionen befreit sein, die beim längeren Spielen recht teuer werden können.

So verbaut Riot die Möglichkeit, dass Karten direkt gekauft werden können, anstatt sie im Booster-Pack zu ziehen. Die Karten beziehen sich auf die 140 Champions, die es in „League of Legends“ gibt. Ansonsten sind die Karten entsprechend ihrer Herkunft eingeteilt, was spezielle Kombinationen beim Ausspielen erwirkt. Mehr Infos werden womöglich schon in Kürze folgen.

„Legends of Runeterra“ wird irgendwann in 2020 veröffentlicht, aber ihr könnt euch bereits jetzt für die Vorregistrierung eintragen. Die Anmeldung ist für den PC und mobile Endgeräte möglich, was bedeutet, dass der Titel wohl zeitgleich für iOS und Android mit der PC-Version erscheint.