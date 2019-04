The Legend of Zelda - Zwei weitere Zelda-Spiele womöglich für Nintendo Switch geplant

Zwei altbekannte Zelda-Abenteuer könnten uns womöglich für die Nintendo Switch erwarten. Die Rede ist dabei von „Twilight Princess HD“ und „The Wind Waker HD“, die bereits für Wii U erschienen waren.

Dass von „The Legend of Zelda“-Spielen Remakes und Neuauflagen erscheinen, ist schon seit Jahren keine Seltenheit mehr. Bereits mehrere Zelda-Abenteuer wurden für aktuellere Nintendo-Systeme in verbesserter Ausführung neu aufgelegt. Dazu zählen Ocarina of Time 3D und Majora’s Mask 3D für den Nintendo 3DS und The Wind Waker HD sowie Twilight Princess HD für die Wii U. Dabei könnte es durchaus sein, dass wir die beiden letztgenannten Spiele sogar wiedersehen werden!

Kommen Twilight Princess und The Wind Waker wieder?

Gestern wurde bekannt, dass Best Buy in ihrem internen System „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ für Nintendo Switch listet. Dazu meldete sich nun der Leaker Stealth zu Wort, der schon in der Vergangenheit einige Nintendo-Ankündigungen richtig voraussagte. Weder bestätigt noch widerlegt er dabei die Spekulationen, dass der SNES-Klassiker neu aufgelegt wird. Allerdings bringt er zwei weitere Zelda-Abenteuer ins Spiel, die Nintendo wohl wiederbringen möchte.

So habe Stealth von anonymen Nintendo-Insidern erfahren, dass „The Legend of Zelda: Twilight Princess HD“ und „The Legend of Zelda: The Wind Waker HD“ für Nintendo Switch im Nintendo eShop erscheinen werden. Da Nintendo bereits mehrere Wii U-Titel auf die Nintendo Switch portiert hat, ist dies absolut nicht unwahrscheinlich.

Nur ein Gerücht

Damit würden sich beide Titel hinter dem bereits angekündigten „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ – ebenfalls ein Remake – einreihen und den Fans so bis zum „Breath of the Wild“-Nachfolger beziehungsweise nächstem großen, neuen Zelda bei Laune halten.

Dabei betont Stealth, dass es sich hierbei um ein Gerücht handelt – seine Hauptquelle habe ihm jedoch schon von über 15 Spielen vor ihrer jeweiligen, offiziellen Ankündigung berichtet.

Würdet ihr die beiden Zelda-Abenteuer (erneut) auf der Nintendo Switch spielen wollen?