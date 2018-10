The Legend of Zelda - Netflix-Serie in Planung: Castlevania-Macher deutet Umsetzung an

Netflix und Nintendo arbeiten unter Umständen an einer gemeinsamen Serie zu The Legend of Zelda zusammen. Hinter der Show könnte Castlevania-Produzent Adi Shankar stecken. Offizielle Details sollen Mitte November bekanntgegeben werden.

Bei Netflix könnte man auf den Geschmack gekommen sein, erfolgreiche Videospielserien in eine Serie umzumünzen. Nun scheint ein neuer Kandidat kurz bevorzustehen: Aktuellen Berichten zufolge ist eine Serie zu The Legend of Zelda in Planung.

Hinter der Umsetzung soll der indische Produzent und Showrunner Adi Shankar stecken. Der zeichnet sich bereits für den erfolgreichen Castlevania-Anime verantwortlich.

Zelda tritt auf Netflix

Auf Instagram erklärte Shankar inzwischen, dass er mit einem „ikonischen japanischen Spieleentwickler“ zusammenarbeite, um eine Serienadaption einer ihrer „ikonischen Videospielreihen“ zu erzielen.

Shankar könne erst am 16. November 2018 genauere Details bekanntgegeben. Der Erfolg seiner Castlevania-Serie soll die Türen für diese neue Partnerschaft geöffnet haben, führte er aus.

