The Legend of Zelda: Skyward Sword - Gerücht: Spiel soll für die Nintendo Switch erscheinen

Ein neues Zelda für die Nintendo Switch ist scheinbar bereits auf dem Weg. The Legend of Zelda: Skyward Sword soll neu aufgelegt werden, wenn die aktuellen Gerüchte stimmen.

Wird The Legend of Zelda: Skyward Sword ein Remake für die Nintedo Switch erhalten? Derzeit deutet alles darauf hin, dass Nintendo den beliebten Zelda-Titel für die Switch konvertiert.

Skyward Sword für die Nintendo Switch?

Den Ursprung zu den Gerüchten, die sich derzeit im Netz tummeln, finden wir in Japan, Osaka. Der bekannte Nintendo-Entwickler Eiji Aonuma soll dies angeblich beim offiziellen Zelda-Konzert bestätigt haben. Hierbei handelt es sich um den leitenden Entwickler, der für die Reihe The Legend of Zelda verantwortlich ist. Er steuert demnach das gesamte Franchise und führt die dritte Entwicklungseinheit der Nintendo Entertainment Analysis and Development an, die sogenannte EAD.

Eine direkte Quelle gibt es nicht, mehrere Twitter-User sprechen darüber und auf ResetEra ist mittlerweile ebenfalls ein Eintrag vorzufinden. Nintendo hat dies noch nicht von offizieller Seite aus bestätigt. Demnach bleibt es noch abzuwarten, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

Was würdet ihr von einer Umsetzung von The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch halten?

Zelda: Breath of the Wild Nachfolger bereits in Entwicklung