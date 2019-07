The Legend of Zelda: Ocarina of Time - N64-Klassiker in Rekordzeit durchgespielt

Der N64-Klassiker „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ zählt zu den besten Spielen aller Zeiten und seit Jahren versuchen Speedrunner, das Spiel in Rekordzeit durchzuzocken. Jetzt wurde der aktuelle Rekord nach über vier Jahren endlich gebrochen.

Wer erinnert sich nicht gerne an seine Kindertage zurück und an die unzähligen Stunden, die wir im legendären Spieleklassiker The Legend of Zelda: Ocarina of Time verbracht haben? Nicht ganz so viel Zeit hat der norwegische Speedrunner Torje Amundsen investiert, der nach vier Jahren endlich den Rekord geknackt hat.

Ocarina of Time in unter 17 Minuten durchgespielt

Der vorherige Rekord von 17 Minuten und 55 Sekunden hielt über vier Jahre an. Eine Marke, an der sich der Speedrunner Torje Amundsen lange die Zähne ausgebissen hat, doch jetzt hat der Norweger den Rekord von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ endlich geknackt.

Lediglich 16 Minuten und 58 Sekunden brauchte der Speedrunner für seinen Any% Run, der perfekte Bewegungen, eine unglaubliche Präzision und die Nutzung besonderer Glitches im Spiel voraussetzte.

Ganze vier Fehler leistete sich Amundsen bei seinem Rekord, wie der Norweger selbstkritisch in seinem Kommentar anmerkt:

„Das ist bei Weitem der größte Erfolg in meiner Speedrunner-Karriere bis jetzt. Wenn nichts Neues gefunden wird, könnte das der letzte Meilenstein gewesen sein, den Ocarina of Time in Any% Runs gesehen hat.“

Als nächstes will Torje versuchen seine Fehler auszumerzen und den Rekord auf eine Zeit von 16 Minuten und 55 Sekunden zu verbessern, damit wäre er rund zwölf Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Speedrunner in der ewigen Bestenliste.