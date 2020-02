The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Klassiker in unter 10 Minuten durchspielen? Das geht im neuen Speedrun-Rekord

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ein Speedrunner namens Lozoots hat sich einen neuen Glitch zunutze gemacht und „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ in unter zehn Minuten beendet. Erst 2019 legte ein Spieler die aktuelle Bestzeit in The Legend of Zelda: Ocarina of Time hin. Während der Rekord in der Kategorie Any% Run zuvor ganze 17 Minuten und 55 Sekunden betrug, gelang es Torje Amundsen, die 16 Minuten und 58 Sekunden aufzustellen und damit zum neuen Weltrekordhalter zu werden. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Gerudo Fortress und Kokiri Forest in Unreal Engine 4 Neuer Trick verhilft zu ungeahnten Rekordzeiten Die Speedrunner sind jüngst allerdings auf einen neuen Glitch gestoßen, der die Rekordzeitvorstellung der Speedrunner sprengt. Die sogenannte Stale Reference Manipulation und ein Prozess, der als Arbitrary Code Execution betitelt wird, lassen jeden vergangenen Weltrekordversuch alt aussehen. Hier geht es im Grunde darum, dass die Namen der Dateien eine bestimmte Bezeichnung haben müssen, dass das Movement und die Winkel besondere Kniffe aufzuweisen haben. Eine Menge Glück ist am Ende aber auch relevant. So können sich die Spieler vom Kokiri Wald schnurstracks bis zum Ende, also zu den Game-Credits, teleportieren. Der Speedrunner Lozoots macht den verhältnismäßig neuen Glitch vor und erreicht so eine Bestzeit von rund 10 Minuten, 9 Minuten und 59 Sekunden, um genau zu sein. Der neue Glitch bedeutet aber auch, dass es in den nächsten Monaten noch zu besseren Leistungen kommen kann. Wir dürfen also gespannt sein, ob sich hier in naher Zukunft noch etwas tut. Any%-Speedrun Falls ihr noch nichts von den sogenannten Any%-Speedruns gehört habt, dann folgt eine kurze Erklärung. In dieser Kategorie, die häufig von Speedrunnern gewählt wird, zählt am Ende nur die beste Zeit. Wie viel Fortschritt während des Spiels erreicht wurde, ist hier vollkommen irrelevant. Wie schnell lässt sich ein Spiel also durchspielen? Diese Frage wird häufig von Speedrunnern gestellt. Und dabei werden sämtliche Abkürzungen wahrgenommen, die das Spiel hergibt. Das heißt, dass sogar Glitches im Spiel ausgenutzt werden. Denn immerhin gibt diese das Spiel her. Das bedeutet allerdings nicht, dass Cheats Verwendung finden dürfen. Hier wird eine klare Grenze gezogen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 10 Fakten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet

