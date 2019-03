The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Ist jetzt komplett im Koop spielbar

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Eine neue Mod ermöglicht es, The Legend of Zelda: Ocarina of Time komplett im Koop durchzuspielen. Langfristig soll auch ein PvP-Modus für bis zu 15 Spieler folgen. Der Download soll schlussendlich komplett kostenlos sein. Auch mehr als zwanzig Jahre später gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten. Schon bald könnt ihr eure Spielerfahrung teilen, denn der Titel soll komplett im Koop-Modus spielbar sein. Modder arbeiten bereits seit dem vergangenen Jahr daran, dass mehrere Link gleichzeitig versuchen können, Hyrule vor der Zerstörung zu retten. Der Entwicklungsfortschritt wird regelmäßig in Livestreams festgehalten. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 10 Fakten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet Link versus Link In dem weiter unten von uns eingebetteten Video seht ihr, wie das gesamte System funktioniert. Spieler können getrennt voneinander losziehen und die Dungeons absolvieren, Monster töten und Areale besuchen. Die Veränderungen werden dabei zwischen den einzelnen Spielern synchronisiert. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Gerudo Fortress und Kokiri Forest in Unreal Engine 4 Kämpfe können momentan nur gegen AI absolviert werden, doch letztendlich soll es möglich sein, auch gegeneinander in Form von PvP-Kämpfen anzutreten. Bis zu 15 Spieler wollen die Modder am Ende unterstützen. Wann die Entwicklung abgeschlossen ist, ist aktuell noch unklar.

