The Legend of Zelda: Link's Awakening - So viel Speicherplatz benötigt das Remake

Auf der gamescom können Zelda-Fans bereits Links neuestes Abenteuer anspielen. Nun verriet Nintendo auch, wie viel Speicherplatz ihr auf der heimischen Konsole für das Spiel bereithalten solltet.

The Legend of Zelda: Link's Awakening erscheint in weniger als einem Monat. Ab dem 20. September 2019 dürft ihr in dem charmanten Game Boy-Remake die Insel Cocolint erkunden und eines der beliebtesten Zelda-Abenteuer in neuem Glanz bestreiten. Wer sich die Download-Version beschaffen möchte, braucht dementsprechend genug Speicherplatz auf der Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Werdet Baumeister eurer eigenen Dungeons!

So groß ist Links neues altes Abenteuer

Nun verrät Nintendo wie viel Platz ihr im internen Speicher oder der eingesteckten SD-Karte bewahren solltet, um „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ herunterladen zu können. Glücklicherweise fällt der Download für Konsolen-Verhältnisse nicht sonderlich groß aus. Lediglich 5,8 GB ist das Spiel laut Nintendo groß. Es lässt sich digital bereits vorbestellen.

Übrigens: Wer „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ bis zum 22.09 als digitale Version im Nintendo eShop kauft, wird mit der doppelten Anzahl an My Nintendo-Goldpunkten belohnt. My Nintendo ist das hauseigene Reward-Programm des Publishers. Genügend Punkte lassen sich gegen Rabatte für zukünftige Käufe im Nintendo eShop eintauschen. Mit dieser Aktion erhaltet ihr einen Rabatt von 5 Euro für den nächsten Einkauf.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Das Labyrinth der Farbe ist im Remake enthalten

Das kommende Remake von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ kommt mit einigen Neuerungen daher, die es im Game Boy-Original noch nicht gab. So dürft ihr beispielweise der Baumeister eurer eigenen Dungeons werden. Während des Spielverlaufs sammelt ihr Kammerteile, die ihr zu eigenen Kammerlabyrinthen zusammenstellen könnt. In der Vergangenheit gab es zudem Gerüchte zu einem Koop-Modus, jedoch wird von Nintendo offiziell eine Spieleranzahl von 1 angegeben.