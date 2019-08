The Legend of Zelda: Link's Awakening - Neues Gameplay-Video: Eindrücke zu Minibossen und Dungeon-Builder

In gut einem Monat feiert das Remake des Game Boy-Klassikers „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ sein Comeback auf Nintendo Switch. Auf der gamescom 2019 hat Nintendo ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das Minibosse zeigt und einen Eindruck vom neuen Dungeon-Builder vermittelt.

Nintendo-Fans fiebern bereits dem September entgegen, denn dann erscheint mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening das Remake eines absoluten Klassikers für die Nintendo Switch. Neue Gameplay-Impressionen von der gamescom 2019 liefern nun einen weiteren Einblick in das Spiel.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Das Labyrinth der Farbe ist im Remake enthalten

Minibosse und Dungeon-Builder

Bei „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ handelt es sich um ein optisch und spielerisch runderneuertes Remake des Game Boy-Klassikers aus dem Jahr 1993.

Link schippert mit seinem Kahn zurück nach Hyrule, erleidet in einem Unwetter allerdings Schiffbruch und strandet an einem abgelegenen Eiland, der Insel Cocolint, wo die einheimische Marin den jungen Helden findet.

Ein sprechender Uhu verrät Link, dass er die Insel nur wieder verlassen könne, indem er den Windfisch aus seinem Schlaf weckt. Und so beginnt das Abenteuer, das euch in der Tradition der Reihe in zahlreiche spannende Dungeons führt.

Wie immer warten die Kerker in „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ natürlich mit gewaltigen Endgegnern auf, allerdings erwarten euch auch unzählige Minibosse, die Nintendo im neuen Gameplay-Video vorstellt.

Dungeon-Builder in The Legend of Zelda: Link’s Awakening vorgestellt

Während „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ grundsätzlich dem Gameplay der Vorlage treu bleibt, erwarten euch im Remake auch einige Neuerungen und Veränderungen.

Die wohl spannendste Neuerung ist der Dungeon-Builder, der Nintendos Erfahrungen aus Super Mario Maker widerspiegelt und es euch ermöglicht, eigene Kerker zu erstellen.

Stattet ihr Totengräber Boris einen Besuch ab, könnt ihr mit zuvor gesammelten Kammersteinen eure eigenen Dungeons zusammenschustern und mit Schätzen und Feinden versehen. So winken euch nicht nur neue und zusätzliche Herausforderungen, sondern auch weitere Belohnungen.

The Legend of Zelda: Link's Awakening amiibo-Unterstützung und neuer Link-amiibo enthüllt

Zusätzliche Kammersteine schaltet ihr frei, indem ihr kompatible „Zelda“-amiibos verwendet. Außerdem könnt ihr sie in den überarbeiteten Minispielen wie den Stromschnellen, der Kran-Kemenate und Angeln finden. Erscheinen wird „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ am 20. September exklusiv für Nintendo Switch.