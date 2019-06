The Legend of Zelda: Link's Awakening - Das Labyrinth der Farbe ist im Remake enthalten

Das Remake zu „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ für die Nintendo Switch beherbergt den Bonus-Dungeon, der vorher nur der Game Boy Color-Version vorbehalten war.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening erhält ein gleichnamiges Remake für die Nintendo Switch. Der alte Zelda-Klassiker erstrahlt dabei in neuem Glanz und zeigt sich in einem charismatischen Diorama-Stil. Wie Nintendo nun bekannt gab, basiert das kommende Remake aber mehr auf der DX-Version des Originals.

The Legend of Zelda: Link's Awakening amiibo-Unterstützung und neuer Link-amiibo enthüllt

Der Bonus-Dungeon aus der DX-Version kehrt zurück

Denn wir werden im kommenden Ableger auf der Nintendo Switch den Farb-Dungeon wiedersehen. Dieser Dungeon ist ebenfalls unter dem Namen „Labyrinth der Farbe“ bekannt und existierte im Original noch gar nicht. Auf dem alten Game Boy wurden schließlich nur Grautöne dargestellt. Das spezielle Verließ kam erst in der später erschienenen DX-Version vor. Da die DX-Version für den Game Boy Color erschien, wollten die Entwickler spezielle Inhalte einfügen, die die Vorteile der Farbdarstellung des Handhelds nutzten. Daraus entstand das Labyrinth der Farbe.

Über Twitter gibt Nintendo einen kleinen Einblick:

Das Labyrinth der Farbe ist wieder in The Legend of #Zelda: Link's Awakening für #NintendoSwitch zu finden! Ab dem 20.09. könnt ihr euch die Kraft der Farbe sichern. #NintendoE3 pic.twitter.com/23FykXTSOo — Nintendo DE (@NintendoDE) 12. Juni 2019

Dieses Labyrinth könnt ihr im Übrigen als Bonus sehen, denn es ist nicht notwendig, dass ihr es bewältigt, um das Spiel abzuschließen. Ihr könnt euch jedoch nicht schon zu Beginn des Spiels in das Labyrinth wagen, da es erst mit dem Kraftarmband erreichbar ist, welches ihr in der Djinn Grotte erhaltet.

Um in den Farb-Dungeon zu gelangen, müssen am Friedhof Grabsteine auf eine bestimmte Weise verschoben werden, was nur mit dem Kraftarmband klappt. Bewältigt ihr den Farb-Dungeon, könnt ihr entweder Links Angriffskraft oder Verteidigung mit einer passenden Rüstung verdoppeln.

„The Legend of Zelda: Link's Awakening“ erscheint am 20. September 2019 für die Nintendo Switch.