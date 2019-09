The Legend of Zelda: Link's Awakening - Guide: Gut ausgerüstet: Hier findet ihr den Muscheldetektor, den Bumerang und mehr

Zahlreiche Items helfen Link auf seinem Abenteuer auf der Insel Cocolint. Einige davon findet ihr nicht wie gewohnt in Dungeons, ein paar davon sind sogar ziemlich gut versteckt. Wir verraten euch, wo sich die diversen Gegenstände finden lassen, die sich auf der Odysee als nützlich erweisen.

In welchen Dungeons von The Legend of Zelda: Link's Awakening ihr die Items wie Schwimmflossen oder das Kraftarmband bekommt, haben wir euch schon verraten. Auf der Insel Cocolint gibt es aber noch weitere Gegenstände, die ihr auf eurem Abenteuer braucht, sich aber nicht in Dungeons finden lassen. Wir verraten euch wo ihr sie ergattern könnt.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Guide: Alle Items finden: In diesen Dungeons findet ihr die Schwimmflossen, das Kraftarmband usw.

Okarina

Mit der Okarina lassen sich verschiedene Lieder lernen, wovon zwei (Die Ballade vom Windfisch und Warts Song) essentiell für das Abschließen der Hauptstory sind. Ihr findet die Okarina im Traumschrein, der sich im Norden des Mövendorfs befindet.

Schaufel

Die Schaufel lässt sich für 200 Rubine im Laden in Mövendorf kaufen.

Bogen

Der Bogen lässt sich ebenfalls im Laden in Mövendorf kaufen. Der Preis beträgt satte 980 Rubine. Der Bogen steht jedoch erst zum Verkauf, wenn man die Schaufel vorher erworben hat.

Bomben

Bomben lassen sich für 10 Rubine im 10er-Set im Laden kaufen. Auf eurem Abenteuer findet ihr ebenfalls immer mal welche.

Magische Lupe

Um die magische Lupe zu erhalten, müsst ihr die gesamte Tausch-Quest abschließen. Alle Informationen dazu gibt es hier.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Guide: So erhaltet ihr die magische Lupe: Gesamte Tausch-Quest im Überblick!

Bumerang

Seid ihr im Besitz der magischen Lupe, könnt ihr am Toronga-Stand eine brüchige Stelle in der Wand sehen, die sonst unsichtbar ist. Dahinter verbirgt sich eine Höhle, in der ihr eines eurer ausgerüsteten Items gegen den Bumerang tauschen könnt.

Muscheldetektor

Geht ihr mit mindestens 15 Zaubermuscheln im Gepäck zum Muschelbasar, werdet ihr mit dem Muscheldetektor belohnt. Er gibt euch ein akustisches Signal falls sich eine versteckte Zaubermuschel in der Nähe befindet.

Rotes/Blaues Gewand

Das rote Gewand verdoppelt eure Angriffskraft, wohingegen das blaue Gewand eure Verteidigung verdoppelt. Im Spiel könnt ihr eine der magischen Tuniken bekommen. Sobald ihr den geheimen Farb-Dungeon abgeschlossen habt, lässt euch eine Fee die Wahl, was ihr haben möchtet und beschenkt euch mit dem entsprechendenen Gegenstand. Wie ihr den Farb-Dungeon findet, erklären wir noch in einem eigenen Guide.