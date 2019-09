The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Erstklassige Test-Wertungen: Das ist die internationale Review-Übersicht

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Guide: So erhaltet ihr die magische Lupe: Gesamte Tausch-Quest im Überblick!

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Guide: Alle Items finden: In diesen Dungeons findet ihr die Schwimmflossen, das Kraftarmband usw.

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Guide: Gut ausgerüstet: Hier findet ihr den Muscheldetektor, den Bumerang und mehr

Des Weiteren gibt es noch weitere Gegenstände, die auf eurem Abenteuer hilfreich sind, aber nicht in den Dungeons zu bekommen sind. Dazu gehören unter anderem der Bogen, die Bomben und der Bumerang. Wie ihr an diese Items gelangt, erfahrt ihr hier . Besonders der Bumerang ist ein geheimer Gegenstand.

Um zum Fischmaul-Dungeon zu gelangen, wo der Enterhaken zu finden ist, benötigt ihr zwingend die Schwimmflossen. Damit könnt ihr nämlich unter die Steine ringsum den Tempeleingang an der Zwergenbucht tauchen. Mit dem Enterhaken könnt ihr euch an weit entfernte Gegenstände ziehen, um beispielsweise große Abgründe zu überwinden oder ihr betäubt Gegner damit.

Während des Abenteuers in The Legend of Zelda: Link's Awakening stößt ihr auf viele Hürden. Seien es schwere Steine, Wasser oder scheinbar unüberwindbare Abgründe. Wir sagen euch, welche Dungeons die hilfreichen Gegenstände beherbergen, um die gesamte Insel Cocolint zu erkunden.

In jedem Dungeon versteckt sich ein nützliches Item. Wir verraten euch, was es wo zu finden gibt: Von der Greifenfeder bis zum Feuerstab!

