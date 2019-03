The Legend of Zelda: Link's Awakening - Fans stellen den Klassiker im Stil von A Link to the Past nach

Fans kreieren den Game Boy-Klassiker „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ im Stil des Super Nintendo-Teils „A Link to the Past“ nach. Wir stellen euch das engagierte Projekt der Zelda-Fans vor.

In diesem Herbst erwartet uns mit The Legend of Zelda: Link's Awakening ein neues Nintendo Switch-Abenteuer der langjährigen Nintendo-Reihe. Dies ist aber nicht die einzige Neuauflage des gleichnamigen Game Boy-Klassikers, an der zurzeit getüftelt wird. Bei dem anderen Projekt ist aber nicht Nintendo selbst beteiligt, sondern findige Fans kreieren es in ihrer Freizeit.

The Legend of Zelda Monolith Soft an neuem Teil der Reihe beteiligt

Link's Awakening in stilvoller, neuer Optik

Die Mitglieder der Fanseite „ZeldaForce“ arbeiten zurzeit an einem Remake von „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“. Dabei wird das Spiel im Stil des Super Nintendo-Titels „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ nachkreiert.

Wo man früher noch auf einem kleinen Game Boy-Bildschirm in Grün- und Grautönen die verwunschene Insel Cocolint erkundete (es sei denn, man war im Besitz der farbenfrohen DX-Version), erstrahlt nun alles in der 16-Bit-Manier des Super Nintendo. Sowohl Grafik als auch Sound sind überarbeitet.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Remake für Nintendo Switch angekündigt!

A Link to the Dream – auch als SNES-Modul

Das Projekt trägt den Namen „A Link to the Dream“ und die Veröffentlichung ist für 2020 geplant. Das Fan-Projekt soll dann auf Plattformen wie AmigaOS, Windows und MacOS spielbar sein. Für besonders große Zelda-Fans planen die Entwickler auch, das Spiel auf eine SNES-Cartridge zu pressen - sodass, man das Fan-Remake getrost in der eigenen Zelda-Sammlung präsentieren kann und obendrein ein Nostalgie-Gefühl aufkommt.

Das Spiel ist also noch weit von der Fertigstellung entfernt, auf der Webseite des Projekts gibt es aber jetzt schon diverse Bilder zu bestaunen, die auf „A Link to the Dream“ einstimmen sollen und einen kleinen Vorgeschmack geben.