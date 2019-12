Left 4 Dead VR - Erhalten wir neben Half Life: Alyx einen weiteren VR-Titel von Valve?

Wir wissen bereits seit kurzem, dass Entwickler, Publisher und Steam-Betreiber Valve derzeit unter anderem an dem VR-Titel Half Life: Alyx arbeitet. Doch anscheinend erhalten Spieler nun eine weitere gute und nicht weniger überraschende Nachricht.

Half-Life: Alyx Valve produziert VR-Ableger mit Gordon Freemans Sidekick

Laut dem YouTuber Tyler McVicker (Valves News Network), der schon in der Vergangenheit einige Valve-bezogene Details besaß, befindet sich angeblich außerdem Left 4 Dead VR in der Entwicklung. Valve hat sich zu dieser Behauptung bislang zwar noch nicht offiziell zu Wort gemeldet, doch erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen neben „Half Life: Alyx“ ein weiteres Verkaufsargument für ihr VR-Headset auf den Markt bringen möchten.

Videos are finally back tomorrow.



Boneworks is out on Tuesday.



Left 4 Dead VR is real.



The game awards is in a few days, with new Half-Life Alyx news.



Get your minds ready, it’s about to blow.