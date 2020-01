Left 4 Dead 3 - Zombie-Shooter befindet sich laut Valve defintiv nicht in Entwicklung

Valve hat in einem aktuellen Statement gegenüber IGN die Gerüchte rund um einen neuen „Left 4 Dead“-Ableger dementiert. Ein solcher Titel habe sich schon seit Jahren nicht mehr in der Entwicklung befunden.

In den letzten Monaten kursierten im Internet diverse Gerüchte, dass Valve bereits seit längerer Zeit an Left 4 Dead 3 arbeiten soll.

Nun haben sich die Verantwortlichen gegenüber den Kollegen von IGN zu Wort gemeldet und betont, dass sich derzeit definitiv kein neuer Ableger in der Entwicklung befindet.

„Wir haben in den letzten Monaten Gerüchte darüber vernommen,“ sage Valve in einer Erklärung. „Vor ein paar Jahren haben wir kurz einige Möglichkeiten für Left 4 Dead der nächsten Generation untersucht. Aber wir arbeiten absolut nicht an irgendetwas, was mit L4D zu tun hat, und das schon seit Jahren.“

„Es ist klar, dass einige Leute Spaß daran haben, Fehlinformationen zu verbreiten, um die Community und andere Kanäle ins Rotieren zu bringen. Derzeit arbeiten wir aber leider nicht an einem neuen L4D-Spiel.“