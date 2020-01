League of Legends - TFT Mobile und mehr: Diese Inhalte kommen in nächster Zeit auf uns zu

Dank des Feedbacks, das die Entwickler von „Teamfight Tactics“ regelmäßig bekommen, ist es ihnen möglich, das Spiel nach unseren Wünschen anzupassen. Was sich in den nächsten Monaten so tun wird, verraten die Devs nun ein einem veröffentlichten Video.

Die Idee zum League of Legends-Modus „Teamfight Tactics“ entstand schon vor einer ganzen Weile und im Februar 2019 machten sich die Entwickler an die Arbeit. Diese zahlte sich offenbar aus, denn im September 2019 konnte das Studio eine Spieleranzahl von 33 Millionen verzeichnen.

Aufgrund der regelmäßigen Updates bricht dieser Erfolg derzeit nicht ab und dank des Feedbacks der Community, haben die Entwickler die Möglichkeit, gewünschte Dinge anzupassen und hinzuzufügen. Was sich in den kommenden Monaten ändert, fassen die Entwickler in einem kurzen Video zusammen.

TFT erscheint für Mobilgeräte

Bei „TFT“ geht es darum, sich eine Strategie zu erstellen und sein Team anhand dessen aufzubauen. Um das zu vereinfachen, entfernten die Entwickler Klassen wie Dämonen und Hextech, denn aufgrund ihrer Stärken, konnte ein Spiel durchaus frustrierend werden. Zudem ist es den Entwicklern wichtig, dass die ausgeklügelten Ultimativen Attacken der Charaktere wirklich ausgespielt werden können.

Das erste große Update „Rise of the Elements“ führte sogenannte Sets ein. Diese bestehen aus verschiedenen spielbaren Charakteren, die regelmäßig ausgetauscht werden. Das dritte Set können wir Mitte März 2020 erwarten, doch weitere sind bereits in Arbeit.

Der März bringt außerdem weitere Neuerungen mit sich, denn „Teamfight Tactics“ wird dann auch für Mobilgeräte erhältlich sein. Das heißt, ihr könnt die Champions überall mit hinnehmen und ganz spontan eine Runde spielen.

Wie ist denn eure bisherige Erfahrung mit „TFT“? Welche Änderungen würdet ihr euch wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.