League of Legends - Die Simpsons thematisieren Esport mit einem Augenzwinkern

Ein bisschen Spaß muss sein! Nach diesem Motto richten sich die kreativen Köpfe von den Simpsons wahrscheinlich immer. Bei einer aktuellen Episode mit Fokus auf Esport konnten sie sich einige Witze über Gamer auch nicht verkneifen.

Die Simpsons sind dafür bekannt, Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen in ihrer Sitcom zu vereinen. Von Politik über Sport bis hin zu Pop-Ikonen und Filmen ist hier wirklich alles dabei. Jetzt haben sich die gelben Wesen mit einer Menge Witz und Charme an League of Legends gewagt. Man habe sich dafür entschieden, da Esport immer beliebter wird.

Freche Sprüche & Stereotypen

Für diese Thematisierung des Esport-Hits haben sie sich mit Riot Games abgesprochen. Allerdings wussten die Entwickler nicht, dass sich die TV-Serie herausnimmt, das Spiel eher satirisch zu betrachten und Gamer aufs Korn zu nehmen.

In der Episode könnt ihr Bart sehen, wie er völlig vernarrt in LOL ist. Er spielt bis tief in die Nacht und zockt sogar unter der Dusche. Fast schon fanatisch scheint sein Verlangen nach dem Game zu sein. Homer, der mal wieder ein besserer Vater sein will, versucht sich daran, seinen Sohn dabei zu coachen.

Riot Games ist zufrieden mit den Simpsons

Im Nachinein hat sich Whalen Rozelle von Riot Games über die Episode gefreut. Man wusste, dass die Macher der Simpsons ihren eigenen Twist hineinbringen würden und man sei nun mit dieser satirischen Comedy-Umsetzung zufrieden.