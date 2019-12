League of Legends - Mit Ruined King kündigt Riot Forge sein erstes Singleplayer-Spiel an

Mit Riot Forge erschuf Riot Games ein Studio, das sich völlig auf Singleplayer-Spiele aus dem Universum von „League of Legends“ konzentriert. Im Rahmen der Game Awards 2019 kündigte das Studio nun ihren ersten Titel an.

Das erste Rollenspiel aus dem Hause Riot Forge ist in Arbeit und wurde während der Game Awards 2019 mithilfe eines ersten Trailers angekündigt. Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Spiel mit den Champions, die wir bereits aus dem Universum von League of Legends kennen.

Das steckt hinter dem Spiel

In „Ruined King: A League of Legends Story“ schlüft man in die Rolle von bekannten Champions und erkundet mit ihnen die von Piraten besiedelte Region Biglewater sowie die mysteriösen Shadow Isles. Im neuen Singleplayer-Spiel von Riot Forge soll es neben Abenteuern und Story natürlich auch nicht an Kämpfen fehlen. Diese werden nach einem rundenbasierten Prinzip ausgetragen.

Laut den Entwicklern sollen noch einige Überraschungen zum Spiel folgen und die Storys der Champions ausgebaut werden. Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch aber natürlich auf PlayCentral.de weiterhin auf dem Laufenden und bis dahin, könnt ihr euch mithilfe des veröffentlichten Trailers einen ersten Eindruck verschaffen.