League of Legends - Riot veröffentlicht Musikvideo zur hauseigenen K-Pop-Band K/DA mit neuen Skins

Riot Games bewirbt die neuen Skins zu League of Legends mit einem Musikvideo, in dem sich die Tänzer an eine K-Pop-Band anlehnen. Bekannt Champions werfen sich in Schale. Das Video stößt auf positive Resonanz im Netz.

Wenn die Kollegen von Riot Games vier Helden von League of Legends in K-Pop-Outfits stecken und ein Musikvideo produzieren, sieht das in etwa so aus wie im untenstehenden Video. Die Entwickler haben das Video gemeinsam mit Fortiche entworfen und es geht ins Ohr.

Nun, man kann von der Ausrichtung halten, was man will und der musikalische Geschmack ist natürlich auch relativ zum Hörer. Aber rein technisch ist das Video ohne Zweifel eindrucksvoll inszeniert und der CG-Artstyle ist bunt und schick. Neben der lebendigen, musikalischen Grundlage machen die Charaktere Kai’Sa, Ahri, Akali und Evelynn definitiv eine gute Figur.

LoL goes K-Pop!

Die Band trägt übrigens den Namen K/DA und jeder Charakter hat einen einzigartigen Skin spendiert bekommen. Falls ihr als aktiver LoL-Spieler die neuen Outfits begehrt, sind sie für rund 1350 RP erhältlich. Sie kommen visuell verändert in Hinsicht aufs Äußere und den Fähigkeiten daher, während die Soundeffekte ebenfalls angepasst wurden.

Die neuartigen Skins aus der ''Prestige Edition'' stellen dabei eine Limited-Edition-Serie dar. Riot bezeichnet sie als ''Collector's Items'', die sich von den Basis-Skins unterscheiden. Die K/DA-Skins sind im Loot Store des Spiels für begrenzte Zeit erhältlich.

Nachfolgend der Trailer K/DA POP/STARS, der bereits über 11 Millionen Mal geklickt wurde und nahezu 600.000 Likes aufweist: