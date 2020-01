League of Legends - Riot läutet neue Saison ein und stellt neuen Champ vor

In Kürze startet bei „League of Legends“ eine neue Saison, das kündigt Riot Games mit zwei Bildern an, die das Unternehmen über Twitter veröffentlichte. Zudem könnten die Bilder ein Indiz für das baldige Hinzufügen der neuen Skins sein.

Am Sonntag veröffentlichte Riot Games über Twitter zwei Bilder, die Urgot mit seinen Ketten zeigt. „In fünf Tagen zerbrechen wir sie“, ziert das erste, während das zweite Bild auf den neuen Saison-Start am 10. Januar hinweist.

League of Legends Realistische Grafik: Sieht in der Unreal Engine unfassbar gut aus!

Season 10 bei League of Legends beginnt mit einem Soft Reset der Rangliste. Neue Ränge werden basierend auf der Leistung in der Vorsaison sowie den Platzierungsspielen berechnet und vergeben. Wie gehabt erhält man nach dem ersten Spiel der Saison einen vorläufigen Rang, der erst nach acht Spielen sichtbar wird.

Neuer Champion steht in den Startlöchern

Riot gibt sich selbst kaum Pause zum Verschnaufen und kündigt bereits den nächsten spielbaren Champion an. Nach Aphelios, der aufgrund seiner vielen Fernwaffen heraussticht, bildet Sett genau das Gegenteil. Sett The Boss sieht aus, als wäre er gerade erst aus einem Kampfspiel entsprungen und nutzt seine Fäuste, um die Gegner in seiner Nähe zu halten und ihnen ordentlich auf die Nase zu hauen.

„Der Boss zu sein… ist viel besser als nicht der Boss zu sein“, lautet sein Leitspruch.

League of Legends Mit Ruined King kündigt Riot Forge sein erstes Singleplayer-Spiel an

In Kürze sollten auch die neuen Mecha Kingdom-Skins eingeführt werden, die den Kleiderschrank für Champions wie Garen, Leona, Jax und weiteren Champions erweitern. Der neue Patch für „League of Legends“ wird am 08. Januar 2020 eingespielt.