League of Legends - Riot kündigt eigene Anime-Serie zum Spiel an

„League of Legends“ erhält eine eigene Anime-Serie. Das kündigte Riot Games im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums an. „Arcane“ soll 2020 erscheinen und wurde mit einem Trailer vorgestellt.

Derzeit gibt es viele Neuigkeiten im League of Legends-Universum, denn es ist nicht nur eine animierte Serie in Planung, das Hauptspiel sowie TFT erscheinen in Kürze auch als mobile Versionen und sind damit jederzeit und von überall spielbar.

Zur neu angekündigten Anime-Serie „Arcane“ ist leider noch nicht viel bekannt, wir wissen aber, dass sich die Geschichte der Charaktere aus den Städten Piltover und Zaun in den Mittelpunkt stellt und sich die Serie auf die Charaktere aus dem Spiel fokussieren.

Mehr hat Riot leider noch nicht verraten, so ist noch nicht bekannt, um welche Charaktere es schlussendlich geht. Wir können die Möglichkeiten allerdings eingrenzen, denn nur ein paar der vielen Champions kommen aus den erwähnten Gegenden. Im Trailer selbst werden Jinx, Ekko und Ezrael gezeigt.

Jede Legende hat ihren Ursprung

Bei „League of Legends“ haben sich die Entwickler ordentlich was einfallen lassen. Nicht nur die verschiedenen Modi haben Hintergrundgeschichten, auch alle 145 Champions wurden mit einer eigenen Biografie ausgestattet. Eine animierte Serie klingt also nach einem guten Plan, die Geschichten durch Riots Animationsteam verschmelzen zu lassen und das Hintergrundwissen zu den einzelnen Charakteren zu festigen.

Riot Games hat derzeit einige Projekte in Produktion. Neben den „League of Legends“-Neuerungen kündigte das Unternehmen ein digitales Kartenspiel à la Hearthstone oder Elder Scrolls Legends an. Wer sich ein wenig mehr Action wünscht, ist wahrscheinlich beim kommenden kompetiven Shooter gut aufgehoben. Was haltet ihr von den bisherigen Neuerungen und Ankündigungen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.