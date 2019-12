League of Legends - Riot Forge plant storybasierte Singleplayer-Spiele im Liga-Universum

In den letzten Monaten gab Riot Games bekannt, dass sie an einer Reihe von neuen Spielen aus den verschiedensten Genres arbeiten, doch auch im „League of Legends“-Universum scheint sich etwas tun. Unter dem neu entstandenen Label Riot Forge soll das Liga-Universum erweitert werden.

Riot Games hatte sich mit der Ankündigung, das Studio wolle eine ganze Reihe neuer Spiele herausbringen, viel vorgenommen. Mit dabei sei ein Kampfspiel, ein First-Person-Shooter, die noch keine Namen haben, eine Management-Simulation und sogar ein eigenes Kartenspiel, Legends of Runeterra. Doch auch mit der Liga-Welt ist das Studio noch nicht fertig.

Laut Riot bieten das Liga-Universum und die zugehörigen Champions grenzenlose Möglichkeiten. Mithilfe von unabhängigen Studios arbeitet Riot Forge bereits an „maßgeschneiderten“ Spielen, die es möglich machen sollen, die „Liga auf eine neue und aufregende Weise zu erleben“.

„Die Entwicklung befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald es nennenswerte Fortschritte zu den Spielen gibt“, so Riot.

Storybasierte Singleplayer für mehrere Plattformen

Riots Bret Forbus schrieb auf Twitter, dass Riot Forge mehrere storybasierte Singleplayer im Runeterra-Universum in Arbeit hat. Das bedeutet, dass man die Geschichten des League of Legends-Universums mal aus einem ganz neuen Blickwinkel sehen kann.

Die einzelnen Spiele sollen für mehrere Plattformen wie PC, Konsole und Mobilgeräte erscheinen. So möchte das Studio sicherstellen, dass die Spiele so zugänglich wie möglich sind. Allerdings wird nicht jedes Spiel auf allen Plattformen erscheinen, um so die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten.

Weitere Details und was das alles auf sich hat, werden wir im Rahmen der Show The Game Awards erfahren. Das Event findet am 12. Dezember statt.