League of Legends - Realistische Grafik: Sieht in der Unreal Engine unfassbar gut aus!

Wie würde die klassische Karte namens Summoner's Rift aus „League of Legends“ in der Unreal Engine aussehen? Die Antwort liefert ein neues Video. Spoiler: Unfassbar gut!

Der MOBA-Titel League of Legends zählt immer noch zu den beliebtesten PC-Spielen aller Zeiten. Millionen Spieler loggen sich monatlich ein, um in den Genuss der Battle-Arena zu gelangen. Doch wie wir alle wissen, ist das Spiel für seinen notorischen, comichaften Look bekannt, der ähnlich wie World of Warcraft oder Overwatch eher fantastisch als realistisch angehaucht ist.

Aber nun hat sich ein findiger Programmierer die Frage gestellt, wie das Spiel wohl in der Unreal Engine aussehen würde. Wie würde LoL mit einer realistischen Grafik aussehen?

LoL mit realistischer Grafik

Wayne S hat die notorische Kampfarena namens Summoners's Rift mit der Unreal Engine nachgestellt. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir binden euch nachfolgend ein Video ein, das die Map aus LoL mit der realistischen Grafikpracht aufzeigt:

Wie der Programmierer erklärt, hat er das Projekt in seiner Freizeit umgesetzt. Er meint:

„Ich habe mir eine eigene Herausforderung gestellt, das Mini-Projekt - Summoner's Rift aus League of Legends in eine realistische Version umzuwandeln - in drei Wochen in meiner Freizeit umzusetzen.“

Neben einer Präsentation aus der Vogelperspektive zeigt er seinen Zuschauern sogar, wie das Spiel aus der Ego-Sicht aussehen würde. Demnach erhalten wir hier sogar eine minimale Vorstellung davon, wie „League of Legends“ als First-Person-Shooter wäre.

Die meisten Ecken und Kanten dürftet ihr durchaus wiedererkennen. Er hat alle relevanten Merkmale verbaut. Er hat sein Projekt lediglich unter der Prämisse umgesetzt, die Grafik realistisch darstellen zu lassen. Und das ist ihm recht gut gelungen, wie wir finden.

Nun stellt sich die Frage, ob sich Riot je dazu bewegen ließe, das Spiel in solch einer Grafik umzusetzen. Doch davon gehen wir erst einmal nicht aus. Riot setzt viel Wert auf die Leistung des Spiels. Das ist unter anderem ein Grund, wieso sie diesen comichaften Look gewählt haben. Das Spiel läuft selbst auf schwächeren PC-Systemen, was schließlich mehr Menschen einen leichteren Zugang zum Spiel ermöglicht. Eine Umsetzung, womöglich als Mod, wäre dennoch wünschenswert.

