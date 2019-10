League of Legends - Neuer Song Phoenix erobert Fanherzen im Sturm

Der neue Song von Riot Records zu den „League of Legends Worlds 2019“ ist da. Endlich hat das Warten ein Ende. Das Musikstück „Phoenix“ mit Cailin Russo und Chrissy Costanza von Against the Current kann nun auf YouTube angehört werden.

Riot Games überzeugt in regelmäßigen Abständen mit ihren Songs, die sie zu zeitgemäßen Ereignissen in der Szene von League of Legends veröffentlichen. Nun ist es wieder so weit. Das Warten auf die nächste Auskopplung der LoL Worlds hat ein Ende.

Die Fans dürfen sich nun über die neue Hymne freuen, die passend zur „League of Legends World Championship 2019“ veröffentlicht wird. Der Song lautet Phoenix und wurde von Riot Records mit Chrissy Costanza und Cailin Russo von Against the Current produziert. Und so viel sei verraten, er hat es wahrlich in sich! Aber hört am besten selbst rein:

Phoenix fokussiert drei Profispieler

Der Song zeigt drei Spieler auf, die sich in der Vergangenheit im Laufe ihrer Karriere mit Niederlagen konfrontiert sahen und hier gegen ihr alternatives Ich kämpfen. Doch sie haben nicht aufgegeben und so handelt das Lied davon, aus der Asche wie ein Phönix emporzusteigen und die Monster im Kopf zu besiegen.

Bei den Spielern handelt es sich um die Profis Rasmus „Caps“ Winter von G2 Esports, Song „Rookie“ Eui-jin von Invictus Gaming und Lee „Faker“ Sanghyeok von SK Telecom T1. Natürlich möchte jeder von ihnen den diesjährigen Pokal einstreichen.

Die Fans finden Gefallen an dem Musikstück. So wurde es zu diesem Zeitpunkt bereits über 3 Millionen Mal aufgerufen, die Like-Dislike-Rate tendiert zur positiven Seite mit über 270.000 Likes. Und das, obwohl sie in jüngster Vergangenheit bereits nachgehakt haben, wo der diesjährige Song denn bleibt, wann dieser also final veröffentlicht wird. Zumal die Play-In-Gruppen bereits vollständig abgeschlossen sind, die Worlds 2019 also schon lange angelaufen sind.

Doch nun ist er da. Falls ihr sehen möchtet, welche Teams zu welcher Zeit und gegen wen spielen, schaut auf dem zugehörigen Plan vorbei. Und wie gefällt euch der neue Song? Kann er mit „RISE“ aus dem letzten Jahr oder „Legends Never Die“ aus 2017 mithalten? Schreibt es uns gerne nachfolgend in die Kommentare.