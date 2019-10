League of Legends - Map wird durch Drachen künftig verändert, neuer Champion vorgestellt

Am gestrigen Tag wurden anlässlich des 10-jährigen „League of Legends“-Jubiläums zahlreiche Ankündigungen von Entwickler Riot Games vorgenommen: Darunter eine Map-verändernde Anpassung der Elementardrachen sowie ein neuer Champion.

Riot Games nutzte den 10-jährigen Geburtstag von League of Legends (LoL) für die Offenlegungen zukünftiger Pläne und laufender Neuentwicklungen. Darunter war die Ankündigung, dass der MOBA-Titel demnächst für mobile Endgeräte erscheint als auch der Hinweis auf die baldige Änderung der Elementardrachen und die Implementierung eines neuen Champions.

The Wild Rift Endlich unterwegs: League of Legends erscheint für mobile Endgeräte

Die kartenverändernde Rolle der Elementardrachen

Am 21. November wird das Rise of the Elements-Update auf den LoL-Servern eintreffen und vor allem den Elementardrachen eine neue Bedeutung verleihen. Deren Tötung ermöglicht derzeit Boni für das gesamte Team, wie die Stärkung der eigenen Fähigkeit oder den Anstieg der Angriffskraft.

Mit dem kommenden Update kann das Töten eines Drachens allerdings einen ganzen Elementarriss auslösen, der die Erscheinung der Map nachhaltig verändert. Der Tod eines Ozeandrachens kann so beispielsweise zu einem Wasserelementar-Riss führen, der die Grasflächen der Karte enorm vergrößert und somit bessere Versteckmöglichkeiten und heimliche Angriffe ermöglicht. Wolkendrachen können dagegen Windkanäle erscheinen lassen, Gebirgsdrachen neue Hindernisse erschaffen, die Feuerdrachen wiederum niederbrennen können.

Der neue Champion: Senna

Bereits einige Tage vorher findet die grünäugige Senna ins Spiel. Als neuer Champion wird sie vor allem eine unterstützende Funktion im Spiel einnehmen, wie der Trailer und die bisherigen Informationen über sie vermuten lassen. Die Bewegtbilder zu ihr könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen selbst ansehen.

Senna, die offensichtlich die Frau von Champion Lucian ist, hält am 11. November Einzug in „League of Legends“.

Project A Kompetitiver Shooter von Riot Games angekündigt