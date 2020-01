League of Legends - Episches Musikvideo läutet 10. Saison ein

Riot Games läutet die 10. Saison von „League of Legends“ mit einem epischen Musikvideo zu „Warriors“ ein. Das Cinematic-Video war eine Zusammenarbeit mit Blur Studio und bindet einige spielbare Champions ein.

Die 10. Saison von League of Legends beginnt heute und passend dazu veröffentlichte Riot Games ein neues Video. Vielen wird das verwendete Lied bekannt vorkommen – kein Wunder, denn es handelt sich im Endeffekt um ein Cover. Um genau zu sein, ist es eine neue Version des 2014 World Championship-Themes der Imagine Dragons.

Einige spielbare Champions sind vertreten

Das Lied ist mitsamt dem Video ein Gänsehautgarant für Fans und dient als guter Einstieg in die Saison 2020. Doch was wäre ein episches Video ohne epische Champions? Natürlich kommen einige spielbare Charaktere darin vor, die an drei verschiedenen Schauplätzen Seite an Seite kämpfen.

Lux und Garen nehmen sich Sylas vor, während sich Vi und Caitlyn den Champion Urgot vorknöpfen. Ezrael entscheidet sich im Laufe des Videos doch für eine Zusammenarbeit mit Kai’Sa, also stellen sie sich gebündelt einer Horde von Voidlingen.

Gut möglich, dass der Cover-Song in Kürze auf zahlreichen Plattformen erhältlich sein wird. Spielt ihr selbst „League of Legends“? Was haltet ihr von dem Video? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.