League of Legends - Beeindruckende Promo im Look eines Anime: Fans wollen mehr

Vor Kurzem erblickte zu „League of Legends“ eine Promo im Anime-Look das Licht der Welt und eroberte die Herzen der Fans im Sturm. Diese erhoffen sich jetzt mehr Videos im Stil japanischer Zeichentrickfilme.

Die PR-Abteilung von League of Legends kennt die Fans des Free-to-play-MOBA in- und auswendig. Entsprechend wissen sie genau, was funktioniert und die Aufmerksamkeit von aktuellen Spielern und solchen in spe erregt. Dazu gehören neben teilweise fantastisch gemachten Musikvideos und spannenden Cosplay-Events auch Promos im Anime-Stil. Vor Kurzem wurde erneut ein solches Video veröffentlicht.

Licht und Schatten: Sternenwächter

Wir wollen euch an dieser Stelle nicht zu viel verraten, doch die neue Promo zu „League of Legends“ hat alles, was das Herz eines Fans begehrt. Aufregende Kämpfe, eine dramatische Entwicklung, überraschende Wendungen und jede Menge Fanservice. Kein Wunder also, dass der animierte Trailer „Licht und Schatten: Sternenwächter“ bereits über vier Millionen Aufrufe zählt.

Das Video geht im Internet aktuell viral und wird mit Lob regelrecht überschüttet. In einschlägigen Foren schreit die Community, nur drei Tage nach der Veröffentlichung, bereits nach mehr. Stimmen werden laut, die Verantwortlichen sollten einen ganzen Spielfilm in dem Look umsetzen. Und wenn genauso viele Leute in die Kinos gehen würden, wie sich den Trailer angesehen haben, wäre dieser Film wahrscheinlich ein voller Erfolg.

League of Legends

Bei dem Spiel von Riot Games, welches abgekürzt einfach als „LoL“ oder manchmal schlichtweg nur als „League“ bezeichnet wird, handelt es sich um ein Free-to-play-MOBA, welches durch Mikrozahlungen unterstützt wird. Der Titel ist nicht nur einer der Ersten seiner Art, sondern bis heute außerdem einer der Beliebtesten. 2016 wurde „League of Legends“ von circa 100 Millionen Spielern monatlich gespielt.

Der erste Titel dieser Art war übrigens die kostenlose Modifikation Defense of the Ancients (DotA) für das Echtzeit-Strategiespiel Warcraft 3. „LoL“ wurde später durch einen ehemaligen DotA-Entwickler, Steve Feak, entwickelt und etablierte den Begriff MOBA als Genrebezeichnung.