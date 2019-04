Layers of Fear 2 - Release-Termin des Horrorspiels in Stein gemeißelt

Gun Media arbeitet derzeit an einem Nachfolger zu „Layers of Fear“. Mittlerweile steht das Datum für den Release fest. „Layers of Fear 2“ erscheint bereits im kommenden Monat für alle gängigen Plattformen.

Wenn ihr euch das Gruselabenteuer Layers of Fear zurücksehnt und nicht wiederholt den ersten Ableger spielen möchtet, dann hat der Publisher Gun Media schon bald Nachschub vorbereitet. Layers of Fear 2 wurde bereits vor geraumer Zeit angekündigt. Bislang gab es keinen Release-Termin für das kommende Horrorspektakel von Bloober Team. Doch dies sollte sich nun ändern.

Observer So gut ist der Indie-Horror wirklich - Review Übersicht

Release-Date steht fest

Jüngst haben die Verantwortlichen bei Gun Media das Datum via Social Media geteilt. Sie bestätigen, dass das Spiel am 28. Mai 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Ihr müsst also noch rund vier Wochen warten, bevor es wieder losgehen kann!

Layers of Fear 2 - A new masterpiece launches on May 28th on PC, PlayStation 4, and Xbox One.https://t.co/dZTid1qV5Y pic.twitter.com/GZtpyHcHeL — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) 25. April 2019

Doch erwartet kein direktes Sequel zum ersten Ableger. Der zweite Teil wird eine neue Storyline verfolgen, weshalb ihr als Stummfilm-Schauspieler einen neuen Job auf einem Kreuzfahrtschiff annehmen werdet. Wie zu erwarten, läuft der Job alles andere als vorgesehen ab. Die Entwickler versprechen eine Horrorerlebnis mit diversen Einflüssen aus Film und Fernsehen. So sollen unter anderem Elemente von Alfred Hitchcock verbaut sein, die ihr bereits aus seinen Klassikern kennt. Und davon ab gibt es sich verändernde Level, die den Spieler verwirren sollen - insgesamt also ein rundes Gruselpaket.

Layers of Fear 2 Zum Release nicht für die Nintendo Switch erhältlich

Am Ende erwartet uns womöglich eine spannende Reise, die Horrorfans nicht verpassen sollten. Nachfolgend binden wir euch nochmal den Teaser-Trailer ein: