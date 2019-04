Layers of Fear 2 - Zum Release nicht für die Nintendo Switch erhältlich

Der vielseits erwartete Horrortitel „Layers of Fear 2“ wird zum Release nicht für die Nintendo Switch erhätlich sein. Der zuständige Game-Director hat dies nun ganz offiziell bestätigt.

Vor einiger Zeit haben wir einen umfangreichen Ersteindruck von Layers of Fear 2 durch eine Gameplay-Demo erhalten können, die die Entwickler in audiovisueller Form auf ihrem Kanal bereitgestellt haben. Doch nach dem Demovideo müssen sich die wartenden Horrorfans noch ein wenig gedulden, bevor sie sich wieder in die Hosen machen dürfen.

Layers of Fear 2 Entwickler geben Spiellänge bekannt, Horror orientiert sich an große Filmklassiker

Nicht für Nintendo Switch zum Start

Und die Besitzer einer Nintendo Switch müssen sich sogar noch länger gedulden, wie sich nun herausgestellt hat. Der zuständige Game-Director, Ronnie Hobbs, hat gegenüber DualShockers einige Detais verraten und darunter die Info, dass der Titel wohl noch nicht für die Nintendo Switch erscheint, wenn er in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Er klärt jedoch auf, dass sie bei Gun Media versuchten, den Titel noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Doch diesbezüglich könne er nicht noch weiter ins Detail gehen. Bezüglich der Version für die Nintendo Switch meint er:

„Unser offizielles Statement lautet, es gibt keine Switch-Version zum Start.“

Davon ab rechnen wir jedoch stark mit einer entsprechenden Version in der Zukunft. Immerhin haben sie den ersten Ableger Layers of Fear zu einem späteren Zeitpunkt für die Hybridkonsole von Nintendo veröffentlicht. Zum Release heißt es jedoch erst einmal, dass die Switch-Spieler leer ausgehen. Auf welcher Konsole würdet ihr den Titel überhaupt spielen? Diskutiert gerne diesbezüglich mit uns in den Kommentaren.

Layers of Fear 2 Neuer Trailer zum Horror-Schocker veröffentlicht, spielt auf einem Schiff

Worum geht es in „Layers of Fear 2“? Das neue Horrorspektakel „Layers of Fear 2“ wirft die Spieler in ein ganz neues Setting und grenzt sich somit vom ersten Teil ab. Die neue Story spielt auf einem verlassenen Schiff und die Horrorelemente bedienen sich Klassikern aus dem Filmsektor. Deshalb wird es eine Menge Referenzen geben, die zum Beispiel an Nosferatu oder andere Horrorfilme angelehnt sind. Das Spiel erscheint irgendwann in 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One.