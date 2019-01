Layers of Fear 2 - Neuer Trailer zum Horror-Schocker veröffentlicht, spielt auf einem Schiff

Der polnische Entwickler Bloober Team hat ein neues Video zu dem Horrortitel Layers of Fear 2 veröffentlicht, das auf einem Schiff spielen wird und euch wieder einen Protagonisten steuern lässt, der langsam dem Wahnsinn verfällt.

Ende Oktober bekamen Horror-Fans die gute Nachricht serviert, dass Entwickler Bloober Team an Layers of Fear 2 arbeitet. Das Projekt wurde im Vorfeld unter dem Namen "Project Méliès" geheim gehalten.

Nun hat das polnische Studios ein neues Video zu dem Horrortitel veröffentlicht, das den Time Waits for No One trägt und frische Eindrücke liefert.

Layers of Fear 2 Nachfolger des Horrortitels offiziell angekündigt

Bislang gibt es noch kein genaues Release-Datum. Layers of Fear 2 soll aber in diesem Jahr für PC erscheinen. Wie es mit einer Version für PS4 und Xbox One aussieht, ist derzeit ebenso ungewiss. Es kann aber gut sein, dass Publisher Gun Media (Friday: The 13th) nach dem Release der PC-Fassung auch entsprechende Konsolenportierungen folgen lässt.

Worum geht es im Nachfolger?

Während wir im ersten Teil in die Rolle eines verrückten Künstlers geschlüpft sind, werden wir in Layers of Fear 2 auf den Spuren eines Regisseurs wandeln, der ebenfalls langsam aber sicher dem Wahnsinn verfällt. Wie der Trailer zeigt, sind wir dieses Mal an Bord eines Schiffes unterwegs, auf dem es offensichtlich nicht weniger gruselig zugeht. Wir können davon ausgehen, dass sich die Umgebung ständig um den Spieler herum verändert, um den stetig zunehmenden Wahnsinn des Protagonisten zu visualisieren.

Für ängstliche Zeitgenossen wird also auch Layers of Fear 2 keine einfache Kost sein - wie gut, dass es da noch Let's Player gibt, bei denen man gefahrlos und mit vorgehaltener Bettdecke zuschauen kann.

Entsprechend legen wir euch wärmstens das Let's Plays zu Layers of Fear vom guten Gronkh ans Herz.