Layers of Fear 2 - Nachfolger des Horrortitels offiziell angekündigt

Die Katze ist mittlerweile aus dem Sack: Es wird einen Nachfolger zu Layers of Fear geben! Dies hat das zuständige Entwicklerstudio Bloober Team vor kurzem offiziell via Twitter mitgeteilt.

Entwickler Bloober Team hat vor wenigen Tagen die Entwicklung des Horrortitels Layers of Fear 2 offiziell bekannt gegeben. Im Vorfeld wurde das Projekt unter dem Namen "Project Méliès" geheim gehalten. Mittlerweile ist bekannt, dass sich Fans des ersten Ablegers auf einen Nachfolger freuen dürfen.

Layers of Fear erschien vor drei Jahren und lässt euch in die Rolle eines verrückten Künstlers schlüpfen, der durch sein riesiges Anwesen wandelt und dieses nach Notizen und weiteren Infos zu seiner Vergangenheit durchsucht. Dabei besticht der Titel vor allem durch seine ganz eigene Level-Konstruktion. So können sich die verschiedenen Zimmer und Räume binnen weniger Sekunde komplett verändern und dadurch Angst und Verwirrung beim Spieler hervorrufen.

Layers of Fear 2

Wie dem offiziellen Teaser-Trailer zu entnehmen ist, wird auch Layers of Fear 2 nicht weniger verrückt ausfallen. Dieses Mal werdet ihr auf den Spuren eines Regisseurs wandeln, der langsam dem Wahnsinn verfällt.

Bislang ist jedoch noch unklar, wann Layers of Fear 2 genau erscheinen wird, wir halten euch auf PlayNation aber weiterhin auf dem Laufenden. Wir gehen zudem davon aus, dass das Spiel zunächst auf Steam für den PC und später für die beiden Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen wird.