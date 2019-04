Layers of Fear 2 - Entwickler geben Spiellänge bekannt, Horror orientiert sich an große Filmklassiker

Der neue Horrortitel „Layers of Fear 2“ orientiert sich in Hinsicht auf seine Länge am ersten Teil. Zudem wird es einige Parallelen zu klassische Horrorfilmen geben. Eine vollwertige Gameplay-Demo wurde nun veröffentlicht.

Der gefeierte Horrortitel Layers of Fear erhält einen Nachfolger von Bloober Team und Gun Media. Doch bis auf die offizielle Ankündigung und einem kleinen Teaser-Trailer war es bislang noch recht still um das neue Horrorspiel Layers of Fear 2. Dies sollte sich nun mit einer umfangreichen Gameplay-Demo ändern.

Spiellänge, Gameplay-Demo und mehr!

Allem voran erhaltet ihr nun einen detaillierten Ersteindruck, wenn ihr euch die 13-minütige Gameplay-Demo anschaut. Doch das war noch längst nicht alles. Nun wissen wir ungefähr, wie lange das neue Gruselabenteuer andauern wird.

Ähnlich wie beim ersten Ableger werden die Entwickler auf eine etwas kürzere Erfahrung setzen, der Nachfolger wird also in die Fußstapfen des ersten Teils treten. Gegenüber Gamereactor hat Wes Keltner vom Publisher Gun Media erklärt, dass das Spiel um die neu bis zehn Stunden Spielzeit bereithalten wird.

Außerdem geht er ein wenig auf die Story ein, die auf einem verlassenen Schiff abläuft. So soll das Sequel eine ganz neue Geschichte erzählen. Also erwartet keinen Einstieg, wo der erste Teil aufgehört hat. Er erklärt weiter:

„Es fokussiert sich primär auf Film [...] es gibt eine Menge Horror-Referenzen, diese reichen zurück bis zu Nosferatu [...] deshalb sind wir beim Treffen mit Bloober Team immer sehr aufgeregt, weil wir ebenfalls sehr große Horrorfans sind und als wir Teil 2 gesehen haben, war es in etwa so: Oh mein Gott, was können wir tun, um euch zu unterstützen!“

Bislang gibt es noch kein Release-Datum von „Layers of Fear 2“ und auch keinen Hinweis darauf, für welche Plattformen der Titel alles erscheint. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass das Spiel wie der Vorgänger für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.