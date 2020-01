The Last of Us - Metacritic-User küren Survival-Horror zum besten Spiel des Jahrzehnts

The Last of Us

© Sony/Naughty Dog

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us

The Last of Us - LEGO-Nachbau ist wundervoll apokalyptisch

The Last of Us - Mod fügt Tess als spielbaren Charakter ein

The Last of Us - Erscheint mit PS Now indirekt für PC

The Last of Us - Verfilmung laut Naughty Dog in Arbeit, Uncharted-Film ebenfalls

The Last of Us - Launch-Trailer zur Standalone-Version von Left Behind

The Last of Us - Gameplay-Video zeigt neue Multiplayer-DLCs

Release-Vorschau - Neue Spiele im Jahr 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den 8F Drafter am Glücksrad