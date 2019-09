The Last of Us 2 - Wird auf der Madrid Games Week doch nicht der Öffentlichkeit gezeigt

The Last of Us 2

@ Sony Interactive Entertainment

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 - Sony wirft die Marketingmaschine an, Auftritt auf der Madrid Games Week bestätigt

The Last of Us 2 - Wird der Release-Termin Ende des Monats enthüllt?

The Last of Us 2 - Soll Vorzeigetitel der PS5 und grafischer Überflieger werden

The Last of Us 2 - Sony zeigte neues Gameplay hinter verschlossenen Türen

The Last of Us 2 - So reagierten die Spieler auf die Ankündigung

The Last of Us 2 - Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

