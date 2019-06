The Last of Us 2 - Wird laut mitwirkendem Schauspieler „das beste Spiel aller Zeiten“!

Der Schauspieler Ian Alexander, der in „The Last of Us: Part 2“ einem Charakter seine Motion-Capture-Bewegungen und Stimme leiht, spricht vom besten Spiel aller Zeiten.

The Last Of Us 2 ist womöglich das am heißesten erwartete Spiel seit langem. Nach mehreren Gerüchten über ein genaues Veröffentlichungsdatum und neuen Trailern suchen Fans händeringend nach weiteren Informationen über die Fortsetzung des Zombie-Klassikers. Ian Alexander, bekannt aus der Netflix-Serie „The OA“, sprach auf Twitter über sein Mitwirken am Spiel.

The Last of Us 2 Naughty Dog deutet an, dass sich die Entwicklung auf der Zielgeraden befindet

„Das beste Spiel aller Zeiten!“

Der erste Trailer zu „The Last Of Us 2“ beeindruckte uns letztes Jahr mit seinem fotorealistischen Motion-Capture und der lebensechten Darstellung der Charaktere. Ian Alexander, der vor allem durch die Netflix-Serie „The OA“ bekannt wurde, sprach auf Twitter über seine Erfahrung beim Mitwirken des Spiels. Alexander wird laut Insider-Informationen dem Charakter Lev seine Stimme und Bewegungen leihen.

Auf Twitter antwortete er einem Fan auf die Frage, wie seine Erfahrungen bei der Arbeit an dem Spiel waren:

„Ich könnte es niemals so einfach zusammenfassen, also sind hier meine Top 3: 1) Bestes Spiel aller Zeiten 2) Atemberaubend, inspirierend, lebensverändernd 3) Mehr gewählte Familie“

i couldn’t narrow it down, so here are my top 3!

1) best game ever

2) exhilarating, inspiring, life-changing

3) more chosen family ❤️ https://t.co/DZTY4AljCn — IAN (@ianaIexander) 29. Mai 2019

Mit „gewählte Familie" (chosen family) spricht Ian Alexander wahrscheinlich von der Inklusion von LGBTQ+-Charakteren, für die die „The Last Of Us"-Reihe bekannt ist. Ellie, die in den Spielen einen Hauptcharakter darstellt, wird seit dem DLC von „The Last Of Us - Left Behind", als lesbisch porträtiert. Auch das erste Gameplay zum Spiel bestätigte dies erneut und mit dem Casting von Ian Alexander, der sich 2014 als transgender outete, könnte die inklusive Devise von Naugthy Dog ebenfalls bekräftigt werden.

Wann „The Last of Us: Part 2" für die PlayStation 4 erscheinen wird, ist leider noch nicht bekannt. Laut einem Gerücht wurde der Release intern von Ende 2019 auf Anfang 2020 verschoben und könnte somit, wie sein Vorgänger, möglicherweise im Bundle mit der kommenden Playstation 5 erscheinen.