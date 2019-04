The Last of Us 2 - Werkbänke kehren offenbar zurück

In einem Entwicklervideo von Naughty Dog verbirgt sich ein interessantes Detail zu „The Last of Us 2“. Anscheinend werden die Werkbänke aus dem ersten Teil auch im kommenden Abenteuer nutzbar sein. Es lässt sich nämlich eine Werkbank samt Herstellungsmenü für Waffen und Ausrüstung im Video erspähen.

Die Fans von The Last of Us müssen zurzeit eine harte Geduldsprobe überstehen. Nur sehr spärlich kommen neue Informationen zum heiß erwarteten The Last of Us 2 ans Licht. Ein Entwicklervideo von Naughty Dog beglückt uns nun mit einem neuen, interessanten Detail.

Werkbank in Naughty Dog-Video entdeckt

In einem Video, welches Entwickler Naughty Dog im Rahmen des International Women's Day 2019 veröffentlichte und sich speziell auf die Mitarbeiterinnen des Studios fokussiert, sind im Hintergrund einige sehr kurze Ausschnite zum kommenden "The Last of Us 2" zu sehen, an dem Naughty Dog gerade mit Hochdruck arbeitet.

Fans konnten in dem Video eine Werkbank samt Herstellungsmenü für Waffen und Ausrüstung erspähen. Stoppt ihr das unten eingebundene Video bei Minute 0:38, könnt ihr hinter UI-Designerin María Capel die Entdeckung sehen. Augenscheinlich kehren die aus dem ersten Teil bekannten Werkbänke auch im neuen Abenteuer wieder zurück – das kann als sehr sicher angesehen werden.

In The Last of Us 2 noch mehr Crafting-Möglichkeiten?

Spieler können an Werkbänken, die an verschiedenen Orten in der Spielwelt verteilt sind, die während dem Abenteuer gefundenen Waffen upgraden und durch Crafting-Ressourcen verschiedene Modifikationen oder andere Hilfsmittel herstellen. Eventuell sind in "The Last of Us 2" noch mehr Herstellungsmöglichkeiten verfügbar. Denkbar wäre es – die im Video zu sehende Werkbank scheint jedenfalls robuster zu sein als im Vorgängerspiel und bietet dementsprechend vielleicht mehr Möglichkeiten zum Craften.

Eine offizielle Ankündigung seitens Naughty Dog bezüglich der Rückkehr von Werkbänken erfolgte bislang nicht, das wird sich aber vermutlich noch ändern. Leider müssen sich Fans weiterhin gedulden, denn es wird erst wieder neue Informationen zu "The Last of Us 2" geben, sobald das Studio bereit ist.