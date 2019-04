Naughty Dog und Sony halten sich noch sehr bedeckt, was „The Last of Us 2“ angeht. Bislang stehen noch keine neuen Details in Aussicht. Naughty Dog werde erst weitere Informationen bekannt geben, wenn man "bereit" dazu sei.

Mit The Last of Us 2 steht die langerwartete Fortsetzung vom 2013 erschienenen The Last of Us an. Entwickler Naughty Dog und Publisher Sony halten sich dabei noch sehr bedeckt, was das kommende Abenteuer um die erwachsenere Ellie betrifft. Die letzten Einblicke gab es vor fast einem Jahr auf der E3. Mittlerweile machen vermehrt Gerüchte und Leaks die Runde, die zeigen: Die Fans haben Hunger!

The Last of Us 2 Zahlreiche neue Infos veröffentlicht

Neue Infos, wenn Naughty Dog bereit sei

Aber wann können wir mit weiteren Informationen zu „The Last of Us 2“ rechnen? Wie Sony bereits mitteilte, werde man dieses Jahr die E3 auslassen. Dort wird also keine große Bühne für das Spiel geboten.

Nun meldete sich Arne Meyer, Director of Communications bei Naughty Dog, zu Wort und bedankt sich für die Geduld der Fans. Dabei teilte er auch mit, dass neue Informationen verkündet werden, sobald Naughty Dog „bereit“ dazu ist. Wann dies abzusehen ist, dazu kein Wort.

Can't say much, but we'll put new things out when it and we are ready. Appreciate you and all of our fans' patience! — arne (@arnemeyer) 6. April 2019

Harte Geduldsprobe für die Fans

Für die Fans dürfte es eine Nachricht sein, die sie nicht hören wollen. Denn so wie es sich anhört, könnte es unter Umständen sein, dass es noch eine ganze Weile dauern kann, bis wir was Neues vom Projekt hören werden.

Vielleicht überrascht Naughty Dog uns aber doch in Bälde mit einem neuen Trailer oder gar einem Erscheinungsdatum.

Viele Fans sind überzeugt davon, dass „The Last of Us 2“ noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Dies weiß auch Arne, der auf Twitter einen Artikel der Satireseite The Onion teilte, der besagt, dass das Spiel 2019 erscheine. Wann genau „The Last of Us 2“ erscheint und ob dies noch in diesem Jahr geschehen wird, können uns nur Naughty Dog und Sony sagen. Bis dahin heißt es, warten.

Erst kürzlich gab es Anzeichen auf der offiziellen Webseite von Sony, dass uns nicht mehr allzu viel Zeit von „The Last of Us 2“ trennt. Dort wird das Spiel für Deutschland, Frankreich, Italien, die Vereinigten Königreiche und den Niederlanden bereits als „demnächst erhältlich“ gelistet.

The Last of Us 2 Erscheint das Spiel etwa früher als gedacht?

Was wissen wir bislang über "The Last of Us 2"?

Nur wenig ist über „The Last of Us 2“ bislang bekannt. Das Abenteuer spielt deutlich später als der Erstling. Fünf Jahre sind vergangen – Ellie ist erwachsen und zeigt sich von einer reiferen Seite. Die kampferprobte Frau begibt sich – wie man in bereits gezeigten Trailern sehen konnte – meist alleine in Auseinandersetzungen. Dabei kommen bevorzugt Pfeil, Bogen, Messer und die klassische Pistole zum Einsatz. Joel soll ebenfalls auftauchen, wurde bislang aber eher am Rande angesprochen.

Neben dem Story-Modus und dem wiederkehrenden Fractions-Modus wird ein Multiplayer-Modus geboten. Wenn es mehr zu berichten gibt, erfahrt ihr es auf PlayNation.