The Last of Us 2 - Alle Spezial-Editionen vorgestellt, Ellie Edition mit limitiertem Rucksack

Fans haben die Qual der Wahl. „The Last of Us 2“ wird zum Release in verschiedenen Versionen erscheinen. Unter anderem könnt ihr euch in der Collector's Edition eine Ellie Statue für euer Heim sichern. Und für die nächsthöhere Preisstufe gibts noch einen limitierten Rucksack oben drauf. Wir haben euch die Inhalte aller Editionen aufgelistet. Update vom 24. September 2019, 23:40 Uhr Laut dem österreichischen Händler gameware.at kostet die Collectors Edition 299,99 Euro. Es ist aber auch gut möglich, dass es sich dabei noch um Platzhalter-Preise handelt. © gameware.at Originalmeldung vom 24. September 2019, 23:17 Uhr Zum Verkaufsstart von The Last of Us 2 können Fans zwischen unterschiedlichen Versionen wählen. Neben der obligatorischen Standard-Variante bieten Sony und Naughty Dog des Weiteren eine Special Edition, eine Collector’s Edition und eine sogenannte Ellie Edition an. Derzeit könnt ihr lediglich die Standard-Version vorbestellen. Die anderen Fassungen lassen sich weder vorbestellen, noch sind bislang die Preise bekannt. The Last of Us 2 bei Amazon vorbestellen!* The Last of Us 2 Release-Datum offiziell enthüllt! Die Sammlerausgaben erscheinen allesamt zum Release des Spiels am 21. Februar 2020 und bieten folgende Inhalte: Standard Edition © Sony Interactive Entertainment Vollversion des Spiels

Vorbesteller der physischen Version erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Vorbesteller der digitalen Version erhalten ein PSN Avatar mit dem Motiv von Ellies Tattoo Special Edition © Sony Interactive Entertainment Spiel im Steelbook

Mini-Artbook mit 48 Seiten

Dynamisches PS4-Design

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual Collector's Edition © Sony Interactive Entertainment Spiel im Steelbook

30 cm große Ellie-Statue

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual Ellie Edition © Sony Interactive Entertainment Spiel im Steelbook

30 cm große Ellie-Statue

Logo-Aufnäher

Soundtrack auf Vinyl

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual *Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

