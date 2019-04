The Last of Us 2 - US-Rapper Logic übernimmt Rolle im Spiel

Naughty Dog gibt uns einen Einblick in die Motion-Capture-Aufnahmen für „The Last of Us 2“. Neil Druckmann, Vice President bei Naughty Dog, veröffentlichte ein Foto aus dem Studio, welches uns einen neuen Schauspieler für das Spiel enthüllt: US-Rapper Logic.

Naughty Dog arbeitet mit Hochdruck an The Last of Us 2. Ein neuer Trailer oder gar ein Release-Datum sind zurzeit zwar nicht zu erwarten. Es gibt jedoch Neuigkeiten was den Cast betrifft.

Logic wohl mit Rolle in "The Last of Us 2"

Neil Druckmann, Director von „The Last of Us 2“ und Vice President bei Naughty Dog, postete ein Foto, das Schauspieler Travis Willingham und eine Größe der Musikszene zeigt.



Had a little too much fun brutalizing these two fine gentlemen. pic.twitter.com/u5QXiDPSxT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11. April 2019

Links im Bild ist der US-Rapper Logic zu sehen, in kompletter Motion Capture-Montur. Das Bild kann bereits knapp 20.000 Likes verzeichnen, Musik- und The Last of Us-Fans aus aller Welt dürften sehr überrascht sein. Nicht nur ist Logic derzeitig New York Times-Beststeller-Autor mit dem Buch „Supermarket“, er übernimmt offenbar auch eine Rolle im heiß erwarteten „The Last of Us 2“.

Nichts über die Rolle bekannt

Welche Rolle Logic einnehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Es dürfte sich jedoch um eine kleine Rolle handeln, bei der er einen Gegner spielt, der von uns im kommenden Action-Adventure blutig malträtiert werden darf. Zu dem Foto sagt Druckmann nämlich:

"Ich hatte sehr viel Spaß dabei, diese beiden Gentlemen zu brutalisieren.“

Sony wird die E3 2019 leider auslassen, weswegen wir vermutlich länger auf neues Material zu „The Last of Us 2“ warten dürften.