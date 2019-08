The Last of Us 2 - Synchronsprecher Troy Baker warnt die Fans vor

Synchronsprecher Troy Baker wird Joel in „The Last of Us 2“ mimen. Zum heiß erwarteten Nachfolger ist noch nicht viel bekannt. An die Fans hat er jedoch schon eine Warnung: Sie seien noch nicht bereit!

Das heiß erwartete Action-Adventure The Last of Us: Part 2 wurde von Sony nach wie vor nicht mit einem Release-Datum bedacht. Höchstwahrscheinlich erscheint das Spiel im nächsten Jahr, also 2020. Es soll das bis dato ambitionierteste Projekt von Naughty Dog sein, wie Joel-Synchronsprecher Troy Baker kürzlich mitteilte.

Naughty Dog will die Erwartungen übertreffen

Auf einem Panel der Manchester Comic-Con hatte Troy Baker noch einiges mehr zu „The Last of Us 2“ mitzuteilen. So sollen wir angeblich noch nicht bereit für das Sequel sein, wie er vorwarnt.

„Es gibt nichts an diesem Spiel oder den Reveals, das nicht zu 100 Prozent vorsichtig kreiert und methodisch kuratiert wurde. Alles, was ich euch sagen kann, ist, – so sehr ihr auch danach schreit – ihr seid nicht bereit.“

Eine ziemlich kryptische Botschaft, die Baker für die Fans da parat hatte. Allem Anschein nach wird „The Last of Us 2“ jegliche Erwartungen übertreffen. Er könnte mit dieser Äußerung aber ebenso auf seinen Sprech-Charakter Joel hindeuten.

Das originale The Last of Us, welches zu den besten Spielen von Naughty Dog und den bestbewerteten Spielen überhaupt gehört, nahm die Spieler mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt und entfaltete eine Geschichte voller ungemütlicher und herzzerreißender Themen. Der kommende Nachfolger wird darauf bestimmt nochmal eine Schippe drauflegen. Wie Producer Neil Druckman bereits mitteilte, wird die Handlung deutlich gewalttätiger und von Rachemotiven geprägt sein. Wir begleiten eine hasserfüllte, erwachsene Ellie. Worum es genau in dem Spiel gehen wird, ist noch nicht bekannt. Bisher halten sich Sony und Naughty Dog bezüglich Trailern, Gameplay oder einer Handlungsbeschreibung sehr zurück.