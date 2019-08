The Last of Us 2 - Sony zeigte neues Gameplay hinter verschlossenen Türen

Sony hält „The Last of Us 2“ schon lange unter Verschluss. Auf der GameStop Conference zeigte der Publisher endlich neue Gameplay-Szenen. Leider noch hinter verschlossenen Türen. Eine öffentliche Präsentation scheint jedoch bevorzustehen.

Das kommende Action-Adventure The Last of Us 2 gehört zu den am sehnlichsten erwarteten PlayStation 4-Titeln. Das Abenteuer wurde von Sony schon seit Längerem nicht mit neuen Gamplay-Präsentationen oder Trailern bedacht. Während der E3 und gamescom in diesem Jahr glänzte das Spiel ebenfalls durch Abwesenheit. Nun hat Sony aber endlich neue Szenen gezeigt - allerdings nicht öffentlich.

The Last of Us 2 Release-Termin wird voraussichtlich im November offiziell enthüllt

Neues Gameplay hinter verschlossenen Türen und bald auch für alle

Dies geschah leider nur hinter verschlossenen Türen auf der GameStop Conference in Nashville, Tennessee. Bislang durften lediglich GameStop-Mitarbeiter die neuen Gameplay-Szenen sehen. Einer der Mitarbeiter hat folgendes Foto als Beweis gezeigt, dass während dieses Events in der Tat das kommende „The Last of Us 2“ gezeigt wurde.

OMG!!! Last of Us Part II 👀 pic.twitter.com/GlC8D0U7XC — Gaming Forte @ GameStop #GMEConference2019 (@Gaming_Forte) 27. August 2019

Unter anderem wurde das Stealth-Gameplay demonstriert sowie gezeigt, wie man Clicker zu seinem eigenen Vorteil nutzen soll. Die dunkle Umgebung wurde mit einer Taschenlampe oder Feuer erhellt. Offenbar sollten so die Atmosphäre und Lichteffekte verdeutlicht werden. Sogar Joel-Darsteller Troy Baker war vor Ort, um über das Spiel zu reden. Genauere Informationen sind zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt.

Der Twitter-Nutzer Gaming_Forte, der bei dem Event vor Ort war, bestätigte, dass die gezeigten Szenen „bald“ der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Allerdings wisse er nicht, wann dies geschehen soll.

Entweder zeigt Sony die neuen Eindrücke zum Spiel im Rahmen der Paris Game Week, Tokyo Game Show oder der PAX-West. Auch der Outbreak Day 2019 am 26. September wäre eine passende Gelegenheit für neues Material. Des Weiteren kursieren schon seit längerem Gerüchte, dass am 01. November 2019 eine neue State of Play-Ausgabe gezeigt werden soll, in der „The Last of Us 2“ einen Platz habe.