The Last of Us 2 - Sony wirft die Marketingmaschine an, Auftritt auf der Madrid Games Week bestätigt

„The Last of Us 2“ rückt immer mehr in den Fokus großer Events. Nachdem GameStop-Mitarbeiter bereits exklusive Einblicke in das Spiel erhalten haben und Medienvertretern Ende des Monats das Action-Adventure ebenfalls näher vorgestellt wird, bestätigte Sony, dass „The Last of Us 2“ auf der Madrid Games Week im Oktober der Öffentlichkeit gezeigt wird. Bislang sind Informationen rund um The Last of Us 2 sehr rar gesät. Naughty Dog ist uns zudem noch immer ein Release-Datum schuldig. Doch vielleicht sind wir in Kürze ein wenig schlauer. The Last of Us 2 Soll Vorzeigetitel der PS5 und grafischer Überflieger werden The Last of Us 2 wird auf der Madrid Games Week der Öffentlichkeit gezeigt Wie Sony Interactive Entertainment über den spanischen PlayStation-Blog mitteilt, wird „The Last of Us 2“ auf der Madrid Games Week vertreten sein. Die Madrid Games Week findet vom 03. bis zum 06. Oktober 2019 statt. In welcher Form das Spiel präsentiert wird, ist allerdings nicht klar. Vielleicht wird ein neuer Trailer, Gameplay oder gar das Release-Datum enthüllt. Möglich wäre außerdem, dass Besucher eine Demo anspielen können. Zu Death Stranding können sich Besucher auf dem spanischen Event in einem eigenen Kino Szenen anschauen - wie es bei der gamescom 2019 der Fall war. Unter Umständen wird mit „The Last of Us 2“ etwas Ähnliches geplant. Marketingmaschine gestartet – es kommen einige Informationen auf uns zu! Fest steht jedoch, dass Sony allmählich die Marketingmaschine anwirft. Dies wird der erste richtige Messeauftritt zu dem Spiel seit über einem Jahr. Zuletzt wurde „The Last of Us 2“ auf der E3 2018 mit einem Gameplay-Trailer bedacht. Einige Tage vor der Madrid Games Week werden Medienvertreter zudem zu einem speziellen Event eingeladen, das mehr zum kommenden Action-Adventure enthüllen soll. Für GameStop-Mitarbeiter gab es ein ähnliches Event bereits. Die Bekanntgabe des Release-Termins und die Enthüllung neuer Szenen scheinen tatsächlich nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. © Sony Interactive Entertainment

