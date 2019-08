The Last of Us 2 - Soll Vorzeigetitel der PS5 und grafischer Überflieger werden

The Last of Us 2

„The Last of Us 2“ wird anscheinend die Aufgabe zuteil, der Vorzeigetitel der PlayStation 5 zu werden. So soll das kommende Action-Adventure demonstrieren, was die Next-Gen-Konsole grafisch drauf hat. Es wird langsam ernst. Uns erwarten bald weitere Gameplay-Szenen zu The Last of Us 2 (die GameStop-Mitarbeitern bereits gezeigt wurden) sowie wahrscheinlich in Kürze das Erscheinungsdatum des heiß erwarteten Action-Adventures aus dem Hause Naughty Dog. Nun gibt es weitere augenscheinliche Informationen zum Spiel. The Last of Us 2 6 Gründe, warum ich mich auf das neue Action-Adventure freue! Der Vorzeigetitel der PS5? Diese stammen vom reddit-User TheTom8, der sie von mehreren Quellen erhalten haben soll, die jedoch nicht näher benannt werden. Seinen Aussagen zufolge wird „The Last of Us 2“ der Vorzeigetitel der PS5 und soll zeigen, was die Konsole grafisch leisten kann. Selbstverständlich sollte dies als Gerücht aufgefasst werden. Bislang ist nur offiziell bekannt, dass Sony „The Last of Us 2“ für die PS4 herausbringen wird. Wie aber schon beim Vorgänger ist es wahrscheinlich, dass es ein Re-Release für die nachfolgende Konsolengeneration geben wird. Allerdings zeigt sich Sony sehr bedeckt, wenn es um die Enthüllung der nächsten Konsole geht. Laut der Informationen von TheTom8 soll es jedoch bereits Pläne von Sony geben, das Spiel für die PS5 herauszubringen und zur Enthüllung der Konsole als Musterexemplar zu nutzen, um die Konsolenfeatures und Grafikqualitäten zu bewerben. Es werden noch folgende, weitere Informationen zu „The Last of Us 2“ geteilt: The „Last of Us 2“ ist das größte Spiel in Naughty Dogs Geschichte. Dies ließ bereits Joel-Darsteller Troy Baker durchblicken. Er bezeichnete den Titel als Naughty Dogs ambitioniertestes Projekt .

. Das Spiel soll unglaubliche und atemberaubende Visuals präsentieren sowie dynamische Lichteffekte und nie zuvor gesehene Grafikqualitäten.

Die Mimiken der Charaktere und Polygonanzahl sollen vier Mal komplexer sein als bei Uncharted: The Lost Legacy .

. Der Übergang von Cinematics und Gameplay soll fast unsichtbar sein. Es soll sich anfühlen, als sei man noch in einer Cutscene, obwohl es schon Gameplay ist.

Es wurde hart an Ellie und der Spielwelt gearbeitet. Das Gameplay soll dafür sorgen, dass Spieler stets die Angespanntheit fühlen und den Überlebenskampf nie vergessen. © Sony Interactive Entertainment

