The Last of Us 2 - Soll größer und ambitionierter werden als gedacht

„The Last of Us 2“ soll das bislang ambitionierteste Spiel von Naughty Dog werden, das hat Synchronsprecher Troy Baker jetzt in einem Interview verraten. Außerdem war Baker überrascht, wie groß das Spiel wirklich ist und äußerte sich zu dem vermeintlich geleakten Release-Termin des Action-Adventures.

In einem Interview sprach Synchronsprecher Troy Baker über The Last of Us 2, das für den Sprecher von Joel im ersten Serienteil das bislang ambitionierteste Naughty Dog-Spiel überhaupt darstellt.

Troy Baker zeigt sich überrascht von The Last of Us 2

Synchronsprecher Troy Baker, der im ersten The Last of Us Protagonisten Joel seine Stimme lieh, sprach in einem Interview mit PushSquare über „The Last of Us 2“. Im Gespräch verriet Baker, dass uns mit dem apokalyptischen Action-Adventure das bislang ambitionierteste Spiel aus dem Hause Naughty Dog erwartet.

Weiterhin zeigt sich Baker aufgrund der schieren Größe des Spiels beeindruckt:

„Ich kann euch eines sagen: Das ist mit Sicherheit das ambitionierteste Spiel, das Naughty Dog je gemacht hat, so viel ist sicher. Es ist viel größer als ich es je für möglich gehalten hätte.“

Weiter ins Detail ging Baker dabei allerdings nicht, trotzdem klingt die Aussage ziemlich beeindruckend. Vor allem wenn man bedenkt, welche PS4-Hits Naughty Dog bislang veröffentlicht hat.

Wann erscheint The Last of Us 2 denn nun?

Außerdem wurde Baker zum Release-Termin von „The Last of Us 2“ befragt und äußerte sich zur Aussage seiner Synchronsprecherkollegin Ashley Johnson, die vor einiger Zeit einen Release im Februar 2020 geleakt, dann aber wieder zurückgerudert hatte. Laut Baker handelte es sich dabei nur um einen Scherz.

Offenbar weiß Baker selbst noch nicht, wann das Spiel erscheinen wird:

„Ich denke, sie waren klug uns den Release-Termin nicht mitzuteilen. So können wir uns nicht verplappern und etwas Dummes sagen. Wir arbeiten noch immer am Spiel, so viel kann ich verraten.“

In welchem Entwicklungsstadium sich „The Last of Us 2“ derzeit befindet, weiß Troy Baker offenbar ebenso nicht genau. Man wolle sicherstellen, ein rundes Spiel zu veröffentlichen, das zum Release nicht fehlerhaft sei.

Uncharted-Sprecher Nolan North, der ebenfalls während des Interviews zugegen war, warf ein, dass man kein Spiel veröffentlichen werde, bis man wirklich bereit sei, es zu veröffentlichen. Wir sind also kein bisschen schlauer, wann „The Last of Us 2“ erscheinen wird.