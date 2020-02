The Last of Us 2 - So würde das Spiel aussehen, wenn es vor 25 Jahren erschienen wäre

The Last of Us 2

Einige Monate müssen wir noch auf „The Last of Us Part 2“ warten. Ein Fan zeigt uns aber jetzt, wie es wäre, wenn das Spiel schon vor rund 25 Jahren erschienen wäre – nämlich auf der PS1. Eigentlich startete Entwickler Naughty Dog auf der ersten PlayStation die „Crash Bandicoot“-Reihe und brachte drei Haupteile heraus. Der Kreativkopf Bearly Regal spielt aber ein wenig mit der Zeit herum und zeigt uns wie The Last of Us Part 2 in dieser Konsolenära ausgesehen hätte. Dafür kreierte er ein Demake via Dreams. Death Stranding Demake: So würde Kojima-Spiel auf der PlayStation 1 aussehen The Last of Us 2 für die Ur-PlayStation Die PS1-Version von Ellies eigenem Abenteuer könnt ihr euch im unten eingebetteten Video ansehen. Dabei handelt es sich nicht um 1:1 übernommene Bereiche aus dem kommenden PS4-Game. Vielmehr hat sich Bearly Regal eigene Level ausgedacht. Ellie sucht im Gebiet eines Firefly Safe Houses nach Joel und bekommt es dabei mit einigen Klickern zu tun. Trotz der stark vereinfachten, pixeligen Grafik bleibt die bedrückende Atmosphäre erhalten. Bereits zu anderen Blockbuster-Games hat Bearly Regal bereits interessante PS1-Demakes erstellt, zum Beispiel von Cyberpunk 2077 und Death Stranding. Das Demake-Projekt zu „The Last of Us Part 2“ seht ihr hier:

