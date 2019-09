The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 - Schaut euch hier die State of Play im Livestream an

The Last of Us 2 - Mysteriöser Tweet lässt auf Wiedersehen mit Joel hoffen

The Last of Us 2 - Release-Datum geleakt, Spiel erscheint in mehreren Versionen

The Last of Us 2 - Naughty Dog bestätigt Auftritt in der State of Play

The Last of Us 2 - So reagierten die Spieler auf die Ankündigung

The Last of Us 2 - Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

The Last of Us 2 - Release-Datum offiziell enthüllt!

MediaMarkt - Die besten Gaming-Schnäppchen beim Gönn-Dir-Dienstag